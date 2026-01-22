La astronauta de 60 años ha acumulado una larga trayectoria en la NASA durante casi tres décadas

La astronauta estadounidense Sunita Williams se retira de la NASA, después de tres misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional; en la última expedición espacial, la mujer de 60 años, permaneció varada nueve meses en el laboratorio orbital debido un fallo de la cápsula que debía devolverla a la Tierra.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman ha elogiado su trayectoria en un comunicado: "Suni Williams ha sido pionera en los vuelos espaciales tripulados, forjando el futuro de la exploración con su liderazgo a bordo de la estación espacial y allanando el camino para las misiones comerciales a la órbita baja terrestre".

Durante sus 27 años de trayectoria en la agencia espacial estadounidense, Williams pasó 608 días en el espacio, un hito solo superado por la astronauta de la NASA Peggy Whitson, con 695.

Williams, de 60 años, es la mujer con más tiempo en caminatas espaciales, con un récord de 62 horas y 6 minutos repartidos en nueve salidas al espacio.

Una larga trayectoria de 27 años en la NASA

La astronauta, que abandonó la superficie terrestre por primera vez en 2006, acumuló el mayor número de días en el espacio durante su última misión, que comenzó en junio de 2024. En ella, formó parte junto al también astronauta de la NASA, Barry 'Butch' Wilmore, del vuelo de prueba de la cápsula Starliner de Boeing a la estación espacial.

La misión estaba prevista que durase unos pocos días, pero acabó extendiéndose por nueve meses debido a un problema en la cápsula que iba a trasladar a ambos de vuelta a la Tierra. Wilmore se retiró de la NASA el pasado verano.