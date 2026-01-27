Un juez de Estados Unidos ha bloqueado la deportación de Liam, el niño de cinco años detenido por el ICE en Minnesota

Liam Ramos, el niño de cinco años detenido por el ICE en Minnesota: "Lo usaron como cebo para llegar a su padre"

Compartir







Un juez de Estados Unidos ha bloqueado este martes la posible deportación del niño de cinco años detenido en Minnesota durante una operación efectuada contra su padre por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), cuya imagen, flanqueado por agentes frente a un vehículo policial, se ha convertido en una de las principales representaciones de la polémica actuación de este cuerpo.

"Cualquier posible o anticipada deportación o traslado de los peticionarios Adrián Conejo Arias y L.C.R., menor de edad, queda suspendida inmediatamente hasta nueva orden de este tribunal", según un documento judicial recogido por CNN. Además, los funcionarios federales "no trasladarán a los peticionarios fuera de este distrito judicial mientras esté pendiente este litigio y hasta nueva orden".

PUEDE INTERESARTE Una persona, en estado crítico tras recibir un disparo en un altercado con la Patrulla Fronteriza en Arizona

Las autoridades estadounidenses argumentaron que el padre es un "inmigrante ilegal" de Ecuador y que los agentes se ocuparon del pequeño para no dejarlo a la intemperie en medio de la ola de frío que sacude la ciudad. Tras ello, han sido trasladados a un centro del ICE en Texas. En este contexto, Quito ha pedido formalmente a Washington información sobre el menor de edad.

Sobre Liam y su padre

Además de la detención del niño de cinco años, en los últimos días se han producido varios incidentes por parte de las fuerzas de seguridad en el estado de Minnesota que han provocado protestas de la población estadounidense, especialmente tras la muerte a tiros de varios civiles.

PUEDE INTERESARTE Se estrecha el cerco contra el ICE: Un juez de Minnesota cita a declarar a su director por posible desacato

El menor fue detenido junto a su padre en la entrada de su casa, nada más regresar de la escuela. Desde el colegio aseguran que el pequeño fue utilizado como cebo por parte de los agentes para llamar a la puerta y pedir que les dejaran entrar a la casa para comprobar si había alguien más en el interior. "¿Por qué detener a un niño de cinco años? No me pueden decir que este niño va a ser clasificado como un delincuente violento", afirmó la directora del centro, Zena Stenvik.