El caso de la detención de Liam Ramos ha puesto cara a un drama que afecta a muchos otros niños en EEUU

Un juez de EEUU bloquea la posible deportación del niño de cinco años detenido por el ICE en Minnesota

Compartir







Un juez ha paralizado la deportación de Liam Ramos, el niño de 5 años al que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo a la salida del colegio, despertando una ola de indignación que recorrió todo el mundo. El menor ya se ha convertido en icono de resistencia a la política migratoria de Donald Trump, que se ha visto obligado a cambiar su método de actuación contra la migración.

El caso ha generado gran cantidad de protestas y no ha sido el único, ya que Liam ha puesto cara a un drama que afecta a muchos otros niños, un tema que actualmente preocupa a la sociedad estadounidense y también fuera del país, donde el frenazo ante la deportación de Liam ha sido un varapalo para las políticas migratorias de Trump.

PUEDE INTERESARTE La Casa Blanca anuncia que hay una investigación abierta sobre la muerte del enfermero Alex Pretti en Minneapolis

Donald Trump: "Voy a estar pendiente"

La imagen del Liam detenido con su gorro azul y mochila de Spiderman ha dado la vuelta al mundo. Se ha convertido en la cara de la crudeza de la deportación migratoria, que no afloja ni siquiera ante los menores. Un juez federal ha prohibido de forma cautelar que se deporte al menor y a su padre o incluso trasladarlos fuera de Texas, donde se encuentran en un centro de detención migratoria desde el pasado martes.

El abogado de la familia, Marc Prokosch, ha afirmado que el padre de Liam no tiene antecedentes penales: "Hicieron todo correctamente al llegar, usaron la aplicación, programaron una cita, llegaron a la frontera y se presentaron ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Compartieron toda su información con el gobierno y siguieron el proceso", ha confirmado Prokosch.

PUEDE INTERESARTE Una persona, en estado crítico tras recibir un disparo en un altercado con la Patrulla Fronteriza en Arizona

Sumado a la polémica muerte de Alex Pretty, parece que Donald Trump se ha visto forzado a cambiar de táctica y deshacerse de Greg Bovino. "Estamos haciendo una investigación importante que estoy siguiendo de cerca. Voy a estar pendiente", ha declarado el presidente de los Estado Unidos frente a los medios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante la controvertida imagen que estaba dando en el mundo entero el líder del servicio de inmigración, ahora será Tom Homan quien ocupe su lugar. Este viernes un juez de Minnesota ha citado al director del ICE para que explique algunas de sus actuaciones.