Las cifras de la tormenta invernal 'Fern' en EEUU: 45 grados bajo cero y 270 millones de personas en alerta

La tormenta invernal que afecta a dos tercios de Estados Unidos se ha cobrado la vida de al menos 15 personas y unos 800.000 hogares permanecían sin electricidad. El frío extremo está dejando imágenes insólitas en el país donde incluso se han podido ver ‘explosiones de árboles’.

Las redes sociales se han llenado de árboles con grietas o rotos de usuarios norteamericanos que han presenciado estas situaciones y la causa proviene del frío extremo. Algunos de ellos hablan incluso del fuerte sonido que produce y lo asemejan al de un disparo.

Desde el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsi explicaban la causa del fenómeno que se está produciendo en algunas partes del país. Cuando hay temperaturas extremas bajo cero la savia líquida del interior de los árboles puede congelarse. Si esto sucede, la savia se expande y ejerce una intensa presión en el interior del árbol. Si el árbol no puede soportar tanta presión, se agrieta físicamente.

“Como probablemente pueda imaginar, agrietar un árbol requiere mucha fuerza. A menudo se produce un fuerte crujido o estallido cuando se forma la grieta física. Si bien estas grietas pueden ser alarmantes, una verdadera "explosión" sería poco común.

Una grieta grande rara vez mata al árbol, pero puede ser una puerta de entrada para insectos, bacterias y hongos que pueden contribuir a su eventual deterioro”, comentaban.

Pese al sonido este suceso en sí no es peligroso para los transeúntes, pero puede afectar al árbol de tal manera que un viento haga que se caigan las ramas.

Localidades del oeste de Canadá registran las temperaturas más bajas de su historia

El oeste de Canadá registró este domingo algunas de las temperaturas más bajas de su historia debido al vórtice polar que se sitúa sobre la región y que está provocando precipitaciones de alrededor de 50 centímetros de nieve en Toronto, la ciudad más poblada del país y la cuarta mayor de Norteamérica.

El Servicio Meteorológico de Canadá señaló que algunas localidades de la provincia de Saskatchewan, en el oeste del país, se sumieron en las temperaturas más bajas de su historia, con el termómetro marcando hasta -40 grados centígrados y la sensación térmica en -50 grados.

Al menos seis localidades registraron temperaturas mínimas récord, siendo la mínima -48,5 grados centígrados.

Las autoridades advirtieron que en esas condiciones la piel expuesta al aire se congela en menos de dos minutos, lo que puede provocar amputaciones. Las condiciones extremas se repetían en gran parte del país.