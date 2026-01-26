Este 'río atmosférico', una franja de la atmósfera cargada de humedad, comenzó a entrar en la Península este lunes y permanecerá activo durante toda la semana

Lluvias, calor extremo y vías dañadas: ¿están preparadas las infraestrucuturas para el cambio climático?

Compartir







España afronta una semana marcada por un temporal persistente que combinará lluvias abundantes, un notable descenso térmico y nevadas copiosas en amplias zonas del país. Según explicó la meteoróloga Rosemary Alker, la situación viene condicionada por un fenómeno poco habitual conocido como 'río atmosférico' que conecta la circulación del Atlántico con los restos de la megatormenta histórica que afecta a Estados Unidos y Canadá.

Este 'río atmosférico', una franja de la atmósfera cargada de humedad, comenzó a entrar en la Península este lunes y permanecerá activo durante toda la semana. Su interacción con una sucesión de borrascas atlánticas será determinante: “Va a hacer que llueva más de lo normal”, informa Alker, anticipando acumulaciones superiores a los 200 litros por metro cuadrado entre hoy y mañana en Galicia y Asturias.

Amplias zonas de la península bajo la nieve

El temporal no se limitará a la lluvia. A partir del miércoles, el aire frío en altura y la llegada de nuevas perturbaciones favorecerán nevadas muy intensas en el centro, norte y este peninsular. Las previsiones apuntan a espesores superiores a 30 centímetros en el Sistema Central, más de 40 centímetros en zonas elevadas de la Bética y acumulaciones que podrían rebasar los 50 centímetros en la mitad norte. La cota de nieve descenderá de forma notable, complicando la movilidad en áreas de montaña y en algunos corredores interiores.

Aunque la situación en España es relevante, Alker subraya que no es comparable con la “megatormenta histórica” que azota a Estados Unidos. Allí, una masa de aire ártico ha avanzado de forma excepcional hasta latitudes tan meridionales como Texas, afectando a gran parte del país y a Canadá. La clave está en el chorro polar, la corriente de vientos que actúa como barrera entre el aire frío del Ártico y las masas templadas del sur. En los últimos días, este chorro se ha “elongado”, permitiendo que el aire gélido se desplace hacia América del Norte.

PUEDE INTERESARTE Más de un millón de hogares están sin electricidad por la "monstruosa" tormenta que afecta a EEUU

Ese mismo chorro, en su ondulación, es el que impulsa hacia Europa las borrascas que ahora alcanzan España. Alker lo describe como un “efecto mariposa”: lo que ocurre al otro lado del Atlántico no nos afecta de forma directa, pero sí modifica la dinámica atmosférica global que determina el tiempo en nuestro país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, nos espera una semana marcada por un temporal persistente, lluvias intensas, nieve abundante y un ambiente plenamente invernal. Una situación que, según los modelos, podría prolongarse varios días más.