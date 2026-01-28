Marco Rubio pone a España como ejemplo para la transición que se debe realizar en Venezuela

En Venezuela hay que trabajar realmente con la sociedad civil y con las autoridades locales ha asegurado

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, puso este miércoles como ejemplo para Venezuela la transición democrática española tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

"Hay precedentes, puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia y llevó tiempo", dijo Rubio durante una audiencia en el Senado para explicar la política de la Administración de Donald Trump hacia Venezuela.

"Tenemos que haber avanzado mucho más, en tres, cuatro o cinco meses, para que la situación no sea la misma que hoy"

"Probablemente podré dar una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente sobre el terreno", como la embajadora, consideró. Rubio insistió en la diferencia entre hablar por teléfono a diario con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y en trabajar realmente con la sociedad civil y con las autoridades locales.

"Esta es la primera vez en más de una década que vemos la posibilidad de cambiar las condiciones de la sociedad"

El secretario de Estado espera que en seis meses se observe un progreso mayor en cuanto a la transición en el país latinoamericano, para lo que consideró clave recuperar la vida cívica y económica en Venezuela.

Durante su intervención ante el Comité de Exteriores, Rubio insistió en la idea de una Venezuela "democrática, próspera y amigable", aunque no descartó el uso de la fuerza si el Gobierno de Rodríguez no coopera plenamente con Washington.