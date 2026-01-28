La regularización masiva y exprés de inmigrantes de España sorprende a la UE, al mundo y a Elon Musk

David Cacho 28 ENE 2026 - 16:13h.

La regularización exprés del Gobierno español de más de medio millón de inmigrantes ha llamado la atención al mundo.

Alexander, uno de los 500.000 migrantes que podrá beneficiarse de la regulación que propone el Gobierno: "Podemos aportar mucho en Seguridad Social"

La regularización exprés del Gobierno español de más de medio millón de inmigrantes ha llamado la atención al mundo. Una política opuesta a lo que se está haciendo en Europa y EEUU. La propia Unión Europea tiene ahora mismo como objetivo prioritario agilizar devoluciones y reforzar sus fronteras exteriores.

Además, se plantea copiar el modelo italiano de crear centros en terceros países, como Albania, para trasladar a migrantes y solicitantes de asilo. El gobierno laborista británico ha endurecido esas condiciones para conseguir el asilo, como Alemania, que a su vez ha hecho también más complicado conseguir la ciudadanía y ha llegado a suspender el espacio de libre circulación, Schengen, temporalmente para controlar sus fronteras.

Hasta Elon Musk se ha referido a esta medida. Lo ha hecho difundiendo un comentario crítico con la regularización española y añadiendo un comentario muy típico en él: un "wow" que es como un "madre mía".

El NYT habla de una medida motivada en parte por la política interna

Hasta el New York Times ha llevado a su portada digital la regularización exprés de inmigrantes por real decerto en España. En su artículo lo compara con la política contraria que está llevando tanto EEUU como el resto de Europa. "En Estados Unidos, la administración Trump está llevando a cabo una campaña radical y agresiva para arrestar y deportar a millones de personas. Gran Bretaña ha implementado normas más estrictas para los refugiados ; Grecia impone ahora penas de prisión a los migrantes que permanecen en el país tras el rechazo de sus solicitudes de asilo; e Italia quiere retener a los solicitantes de asilo en Albania mientras se procesan sus casos, a pesar de la férrea oposición legal".

No se le escapa al diario americano en su artículo que "los trabajadores extranjeros han aliviado la escasez de mano de obra en España y han ayudado a impulsar el crecimiento económico", según un estudio realizado por economistas del Banco Central Europeo, pero tampoco se le escapa que "la medida de legalización fue motivada en parte por la política interna".

Destaca en ese sentido que "el Consejo de Ministros, órgano ejecutivo del gobierno, aprobó la regularización mediante real decreto, después de que el gobierno de Sánchez alcanzara un acuerdo de última hora el lunes con Unidas Podemos, un partido de izquierdas más pequeño, a cambio de su apoyo parlamentario. Una medida similar llevaba estancada en el Parlamento desde abril de 2024".