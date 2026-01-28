Las impresionantes imágenes de Niscemi, un pueblo italiano al borde del abismo

Una enorme grieta amenaza numerosas casas de la localidad, donde ya han sido evacuadas 1.500 personas

En Italia continúa la preocupación por Niscemi, un pueblo siciliano que podría colapsar. Los servicios de bomberos han grabado unas impactantes imágenes en las que se puede comprobar una enorme grieta que amenaza numerosas casas de la localidad donde 1.500 personas han sido evacuadas. Las intensas lluvias de estos días pueden empeorar aún más la situación que podría afectar a toda la población.

Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, lo ha comprobado con sus propios ojos desde este helicóptero. El descomunal corrimiento de tierras tiene ya 4 km de frente y un desnivel de 50 metros de altura. Un coche, con las ruedas delanteras en el aire, a punto de caer al vacío, anticipa lo que le espera a todas las viviendas que están en primera línea. 1.500 de sus 25.000 vecinos ya han sido evacuados.

"Estamos fuera de casa. ¿Cómo no vamos a estar nerviosos? Llevamos ya tres días fuera", cuenta preocupada una vecina. Tampoco se descartan nuevos desalojos. El deslizamiento de tierra sigue activo. "Yo mismo lo grabé con mi teléfono mientras inspeccionaba la zona. Es evidente que la situación es muy complicada", explica Fabio Ciciliano, jefe de Protección Civil.

El gobierno italiano ya ha declarado el estado de emergencia para Sicilia, Cerdeña y Calabria, las tres regiones del sur afectadas por sucesivos temporales, pero hace ya 11 días que la tierra comenzó a moverse en Niscemi y nadie sabe cuándo parará.