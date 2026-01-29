El nuevo enviado de Trump en Minnesota, Tom Homan, ha dejado claro que las operaciones migratorias van a continuar, pero con cambios

Un juez de EEUU suspende temporalmente las detenciones de refugiados en Minnesota

Compartir







En Estados Unidos continúa la gran crisis de la policía migratoria de Trump tras la muerte de Alex Pretti. Acaba de salir a la luz unas imágenes de Pretti participando en una protesta contra los agentes del ICE del pasado 13 de enero, 11 días antes de su muerte. Informa en el vídeo Sonia Losada.

En el vídeo se ve cómo les increpa y le da varias patadas al coche de los agentes. En cuestión de segundos, los agentes le derriban, pero luego acaban soltándole. El abogado de su familia denuncia que fuera agredido por los agentes federales una semana antes.

En su asesinato el 24 de enero, fue un forcejeo de unos 30 segundos antes de recibir 10 disparos de dos agentes. Tom Homan es el nuevo enviado de Trump a Minneapolis y ha dejado claro que las operaciones migratorias continúan en Minnesota, pero con grandes cambios.

Operaciones más estratégicas y selectivas

Ha hablado de reducir el número de las fuerzas y los agentes federales y de cambios internos para cumplir las normas y que las operaciones ahora sean más estratégicas y selectivas. En EEUU ya se ha publicado que los agentes ya han recibido órdenes de limitar su actividad a inmigrantes con antecedentes penales y alejarse de agitadores y protestas.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno de Donald Trump ofrece plazas para formar parte de la 'ICE' en pleno centro de la polémica

Homan también ha dicho que está en Minnesota porque la misión no ha sido perfecta, reconociendo errores y que la retirada total dependerá de la cooperación de las autoridades demócratas del Estado con las que ya está en conversaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En redes sociales y en las cadenas de televisión pro Trump eligen el punto de vista de los agentes de inmigración y muestran los ataques de los manifestantes anti-ICE que intentan frenar sus redadas. En uno de ellos aparece Pretti 10 días antes de ser asesinado. Escupe y patea uno de sus coches hasta destrozar el piloto. Un agente se baja y junto asus compañeros le reducen, mientras el resto de manifestantes grita.

Los agentes terminan soltando a Preti y se ve que al incorporarse lleva algo en su cintura que podría ser su arma. Tenía licencia para portarla. Como el día que le mataron, Pretti no hace uso del arma, ni siquiera cuando es golpeado. Sin embargo, la Secretaria de Seguridad tergiversó los hechos diciendo que Pretti se aproximó a los agentes con un arma. Para explicar o justificar por qué le dispararon, la fiscal general ya ha presentado cargos contra 16 manifestantes anti-ICE detenidos. Los últimos en Texas ayer pedían la liberación de Liam Conejo, de cinco años, y su padre, apresados al salir de la guardería y cuya deportación ha frenado un juez. Para dispersarlos, los agentes utilizaron gas irritante.