Muerte por inyección letal: un condenado a pena capital en EEUU se convierte en el primer ejecutado en 2026

El hombre, condenado por asesinato, ha muerto por inyección letal en el estado de Texas

EEUU ejecuta a dos condenados a muerte en Misuri y Florida mediante inyección letal

Un hombre condenado a muerte en Estados Unidos ha sido ejecutado este miércoles mediante inyección letal en el estado de Texas, convirtiéndose así en la primera persona sobre la que se efectúa la pena capital en este país en 2026.

Charles Victor Thompson ha muerto a las 18.50 horas, hora local, tras recibir la inyección letal en un penal de Texas, en Huntsville, al ser declarado culpable en 1999 del asesinato a tiros un año antes de su exnovia y de la nueva pareja de esta.

Texas: el estado con más ejecuciones

Este varón de 55 años se ha convertido así en la primera persona ejecutada este año en Estados Unidos. El estado de Texas tiene el registro más alto de ejecuciones llevadas a cabo del total de 50 que componen el país norteamericano, si bien la Gobernación de Florida fue la que más personas ejecutó en 2025, con 19.

La ejecución de Thompson, que llevaba más de dos décadas en prisión, ha reabierto el debate sobre la pena de muerte en EE.UU, un tema polémico y recurrente entre la sociedad estadounidense.

La pena capital además fue algo muy sonado en Estados Unidos durante 2025, cuando, durante el verano, Donald Trump devolvió la pena de muerte en Washington y la intención en extenderla a todo Estados Unidos, firmando un decreto en el que por el que el republicano afirmó buscar "disuadir y castigar los crímenes más atroces" y en el que advirtió de las "amenazas a la seguridad pública en la capital de nuestra nación".

En 2025 se llevaron a cabo 35 ejecuciones, siendo en los estados de Florida, Texas, Alabama y Carolina del Sur, más del 76% de esas condenas.