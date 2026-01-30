Alberto Rosa 30 ENE 2026 - 17:53h.

En Dolomitas, Italia, un niño de 11 años tuvo que caminar durante seis kilómetros bajo una intensa nevada tras obligarle el conductor de un autobús a bajar por no tener el billete correspondiente. Los hechos ocurrieron el pasado martes 27 de enero, cuando el adolescente viajaba en un autobús de la compañía Dolomiti Bus y el conductor le obligó a bajarse porque no había pagado el suplemento de 10 euros impuesto en la zona debido a los Juegos Olímpicos de Invierno.

“Cuando llegó fue un alivió para mí”, contó la madre del niño a ‘Corriere della Sera’. “Estaba angustiado, llorando, con los labios morados y con hipotermia. Me contó entre lágrimas lo sucedido. “El conductor me pidió un billete especial, no lo llevaba y me hizo bajar del autobús”.

La madre contó al citado medio que, cuando llegó a casa, “sufría hipotermia y tenía una temperatura corporal de 35ºC”. Se le habían mojado los pantalones u llevaba dos mochilas al hombro por el camino: una con los libros del colegio y la otra con material de gimnasia.

El conductor ha sido suspendido

El chaval no llevaba móvil porque en su colegio no está permitido, por lo que no pudo llamar a sus padres. Aunque todo acabó bien, el susto que se llevó tanto el joven como sus padres no fue pequeño.

De hecho, la familia ha presentado una denuncia por abandono infantil, mientras que la Fiscalía de Belluno ha abierto una investigación sobre el incidente. Además, el hombre ha sido suspendido como medida cautelar por la empresa.

La empresa, Dolomiti Bus, ha señalado en un comunicado que está colaborando con la familia y que la investigación interna se está realizando “con la máxima atención a la protección del menor”. También aseguran que la normativa interna de la compañía prohíbe a los conductores aceptar pagos en efectivo, algo que precisamente complicó la situación del menor.