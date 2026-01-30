El niño de 12 años fue apuñalado cuando regresaba de la escuela

El acusado de asesinato, ha sido sometido a una evaluación psiquiátrica antes de enfrentarse al proceso en un Tribunal de Briminghan

Compartir







Un menor británico de 15 años ha admitido ante un tribunal haber matado sin razones concretas y "de forma aleatoria" a un niño de 12 años en un parque de Birmingham (centro de Inglaterra). El violento incidente con arma blanca tuvo lugar el cuando el agresor tenía 14 años.

La agresión por la que juzgan al adolescente, ocurrió el 21 de enero de 2025, cuando Leo Ross, un niño e 12 años regresaba a su casa después de su jornada escolar. El menor, juzgado por asesinato -cuya identidad se mantiene bajo secreto por ser menor de edad se ha presentado a una vista en un tribunal de Birmingham.

El menor acusado, ante el juez ha confesado los hechos, además de admitir ser el autor de otros dos ataques anteriores a dos personas -que resultaron heridas- y de tener en su poder un objeto punzante el día del asesinato del otro niño, llamado Leo Ross.

El niño de 12 años fue apuñalado cuando regresaba de la escuela

Leo Ross fue atacado por el otro menor sin que ni siquiera se conocieran; los investigadores de la Policía en su informe han identificado lo ocurrido como "un apuñalamiento al azar y sin mediar provocación".

PUEDE INTERESARTE Los tres acusados de la violación grupal de una menor en Novelda niegan conocer a la víctima

El agresor, después de matar al niño, arrojó el arma un río cercano, y minutos después se acercó al lugar de los hechos, fingiendo que pasaba por allí y se había encontrado con un cadáver que desconocía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El juicio que decidirá la responsabilidad del adolescente se ha retrasado varios meses para permitir a los psiquiatras realizar una evalucación sobre el estado mental del acusado, que solo este jueves se declaró culpable.