Los tres acusados de la violación grupal de una menor en Novelda niegan conocer a la víctima

Los tres acusados de la presunta violación grupal a una menor en Novelda en 2019 se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Alicante. En una breve declaración, los tres jóvenes han negado los hechos e incluso conocer a la víctima. La Fiscalía pide para cada uno de ellos penas de hasta 21 años de cárcel.

La víctima denunció la agresión sexual cuatro años después de que presuntamente se produjera, en junio de 2023, porque, según explicó la joven trató de olvidar lo ocurrido y seguir adelante.

Los hechos se produjeron en la Nochevieja de 2019. Según el testimonio de la víctima, conoció a los acusados cerca de una conocida discoteca cuando hacía botellón con unos amigos. Unas horas más tarde, la chica, que en ese momento tenía 16 años, accedió a irse con los tres chicos a una vivienda, a pesar de que un amigo le dijo que no fuera porque estaba muy borracha.

Cuando llegaron a la vivienda, la víctima explicó que la actitud de los chicos cambió totalmente. "Su tono era más agresivo y ya no se reían conmigo, se reían de mi". Allí, la metieron en una habitación, le dijeron que se quitara la ropa y entrara en un cuarto de baño, donde accedieron uno a uno y la penetraron vaginalmente.

Según su relato, ellos ni siquiera le preguntaron si quería o no tener relaciones. "Yo no había ido a la casa para eso", dijo. Según su relato, cuando entró el tercero, en un momento dado le preguntó si se encontraba bien y ella le respondió que no. Fue entonces cuando pararon y le dijeron que se marchara de la casa.

Cuatro años de silencio

Después de lo sucedido la víctima decidió guardar silencio, solo se lo contó a una amiga. Tampoco se lo dijo al psicólogo al que acudía a recibir tratamiento por unos problemas de salud mental.

Todo cambió por azar. Una noche la joven se encontró con uno de los acusados, que según la chica la amenazó. Tras ese episodio acudió a denunciar los hechos en la Guardia Civil. que consiguió identificar a los jóvenes y detenerlos.

Tanto la Fiscalía, como la acusación particular han pedido la condena a los acusados por las tres violaciones. Mientras que desde la defensa, los letrados piden la libre absolución de los acusados.