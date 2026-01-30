Logo de telecincotelecinco
Donald Trump, en los papeles de Epstein: El testimonio de una menor de 13 años dice que fue golpeada y violada por él

La incómoda amistad entre Trump y Jeffrey Epstein, detenido por pederastia
Una imagen de Donald Trump con Epstein. Archivo
El Departamento de Justicia de EEUU ha publica más de 3 millones de documentos, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos del 'caso Epstein'. De todos estos, 3.200 hacen referencia a Donald Trump.

Donald Trump aparece 3.200 veces en los papeles de Epstein: Una menor de 13 años asegura que fue golpeada y violada por él
En esos documentos, que publica el Departamento de Justicia, se recoge el testimonio de una menor de 13 años que asegura que fue golpeada y agredida sexualmente por el hoy Presidente de los Estados Unidos, según la adelantado Noticias Cuatro. Otra denunciante menor acusa a uno de los hijos del presidente, a Donald Trump Junior, de tener relaciones sexuales con él en otra fiesta.

El fiscal general ha dicho que no hay certeza de que todas esas informaciones sean ciertas porque hay testimonios que no han podido ser corroborados por los investigadores. De hecho hablan incluso de afirmaciones falsas o sensacionalistas. En los documentos hablan también de Elon Musk y Bill Clinton e incluso se habla de negligencias en la muerte de Epstein.

