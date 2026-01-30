El fiscal general ha dicho que no hay certeza de que todas esas informaciones sean ciertas.

Jeffrey Epstein y su mail contra Bill Gates: "Contrajo una enfermedad sexual de chicas rusas y pidió antibióticos para su mujer"

El Departamento de Justicia de EEUU ha publica más de 3 millones de documentos, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos del 'caso Epstein'. De todos estos, 3.200 hacen referencia a Donald Trump.

En esos documentos, que publica el Departamento de Justicia, se recoge el testimonio de una menor de 13 años que asegura que fue golpeada y agredida sexualmente por el hoy Presidente de los Estados Unidos, según la adelantado Noticias Cuatro. Otra denunciante menor acusa a uno de los hijos del presidente, a Donald Trump Junior, de tener relaciones sexuales con él en otra fiesta.

El fiscal general ha dicho que no hay certeza de que todas esas informaciones sean ciertas porque hay testimonios que no han podido ser corroborados por los investigadores. De hecho hablan incluso de afirmaciones falsas o sensacionalistas. En los documentos hablan también de Elon Musk y Bill Clinton e incluso se habla de negligencias en la muerte de Epstein.