30 ENE 2026 - 18:28h.

Según el congresista Joaquín Castro, el niño expresó su deseo de volver a la escuela y reencontrarse con sus compañeros de clase

Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años detenido por el ICE en Minnesota y que fue utilizado por los agentes para llegar hasta su padre, se encuentra “deprimido”. Así lo ha informado un legislador demócrata que visitó las instalaciones del centro de detención de Texas en el que se encuentra junto a su padre.

El pequeño, que se ha convertido en todo un icono de la resistencia a la política migratoria de Donald Trump, aparecía en la imagen que se ha difundido en el momento de su detención con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spider-Man.

Según el congresista Joaquín Castro, el niño expresó su deseo de volver a la escuela y reencontrarse con sus compañeros de clase. También señaló que sigue preguntando por el gorro y la mochila que llevaba el día de su detención. Objetos que, según cuenta, ya no tiene consigo.

Un juez federal prohibió que se deporte al menor y a su padre

Durante la visita del congresista, el padre de Ramos le indicó que su hijo “no ha sido el mismo” desde que la familia fue detenida y que está preocupado por su bienestar, tal y como recoge EFE. “Su papá dijo que ha estado durmiendo mucho porque está deprimido y triste", dijo Castro en un video publicado en redes sociales, donde pidió al Gobierno Trump la liberación de los ecuatorianos, al igual que las más de 1.100 personas que se encuentran privadas en el centro de Dilley, ubicado a las afueras de San Antonio.

Castro formó parte de una delegación de legisladores demócratas que visitó el centro de detención y que incluyó también a los congresistas por Texas Jasmine Crockett y Greg Casar.La imagen del Liam detenido con su gorro azul y mochila de Spiderman ha dado la vuelta al mundo. Se ha convertido en la cara de la crudeza de la deportación migratoria, que no afloja ni siquiera ante los menores. Un juez federal ha prohibido de forma cautelar que se deporte al menor y a su padre o incluso trasladarlos fuera de Texas, donde se encuentran en un centro de detención migratoria desde el pasado martes.

El abogado de la familia, Marc Prokosch, afirmó que el padre de Liam no tiene antecedentes penales: "Hicieron todo correctamente al llegar, usaron la aplicación, programaron una cita, llegaron a la frontera y se presentaron ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Compartieron toda su información con el gobierno y siguieron el proceso", ha confirmado Prokosch.