Muere un menor de 15 años por meningitis en el área de salud de Don Benito-Villanueva, en Badajoz

Fuentes sanitarias han explicado que se trata de un tipo de meningitis que no requiere vigilancia epidemiológica

La meningitis, una de las principales causas de muerte por infección en niños y adolescentes: claves para evitarla

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Un menor de 15 años murió el pasado viernes en el área de salud de Don Benito-Villanueva por una meningoencefalitis causada por la reactivación del virus tipo 6. El caso llega en plena alarma por un brote que ha causado la muerte de dos estudiantes y la hospitalización de otros 15 jóvenes en la universidad británica de Kent.

Tal y como recoge ‘El Periódico de Extremadura’, desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) han precisado que se trata de un tipo de meningitis que no requiere vigilancia epidemiológica ni la aplicación de protocolos específicos, al no estar incluida entre las tipologías sometidas a este seguimiento.

Según el citado medio, las autoridades sanitarias han señalado que esta variante o es de declaración obligatoria, de acuerdo con los criterios del Ministerio, por lo que no existen registros específicos sobre este tipo de casos.

Qué es la meningitis

La meningitis es una enfermedad grave caracterizada por producir inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, afecta a unos 2,5 millones de personas y que causa unas 250.000 defunciones cada año en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el último año se produjeron en todo el mundo 1,6 millones de casos de meningitis bacteriana que provocaron aproximadamente 250.000 muertes. Y aunque, a nivel mundial, la mayor carga de morbilidad se observa en un área conocida como el "cinturón africano de la meningitis", que se extiende desde Senegal hasta Etiopía, ningún país está exento de que, de forma ocasional o en forma de brotes, se notifiquen casos de esta enfermedad.

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La universidad inglesa de Kent ha suspendido los exámenes presenciales de esta semana por un brote de meningitis en su zona que ha causado la muerte de dos jóvenes, una estudiante de 21 años, cuya identidad aún no ha sido revelada, y una chica de 18 años, llamada Juliette y que era estudiante de la escuela Queen Elizabeth’s Grammar School, en Faversham, en el condado de Kent. "Estamos absolutamente devastados", declaró en un comunicado la directora de ese centro, Amelia McIlroy.

El brote se extendió a una segunda universidad en Kent. Los responsables de la Universidad Canterbury Christ Church (CCCU) han confirmado un caso de enfermedad meningocócica en un estudiante de dicha universidad, vinculado al brote inicial asociado con el Club de Química.