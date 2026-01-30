Logo de telecincotelecinco
Luigi Mangione queda fuera del corredor de la muerte tras el fallo judicial en Nueva York

EuropaPress_7256201_september_16_2025_new_york_new_york_usa_luigi_mangione_makes_very_brief
Luigi Mangione comparece brevemente ante el Tribunal Penal del Estado de Nueva York por su caso de asesinato. Europa Press
Luigi Mangione, el joven acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, no se enfrentará a la pena de muerte después de que una jueza federal haya desestimado dos cargos en su contra que acarreaban la pena capital.

La jueza para el distrito sur de Nueva York, Margaret Garnett, ha descartado dos cargos, uno de ellos por violación a la ley de armamento y otro por asesinato con arma de fuego, siendo este último el que le hacía elegible para la condena a muerte, según ha recogido la cadena 'CNN'.

Asimismo, también ha dictaminado que las pruebas recuperadas de su mochila en el momento de su arresto se incluyan en el proceso judicial.

El proceso de selección de jurado arrancará el 8 de septiembre y se espera que el caso comience el 13 de octubre

Mangione también enfrenta, por separado, un cargo de asesinato en un tribunal del estado de Nueva York, territorio que no tiene pena de muerte, aunque el juez no ha fijado de momento una fecha para el juicio. Se ha declarado no culpable en ambos procesos.

El joven fue detenido en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pennsylvania, cinco días después de matar presuntamente a tiros a Thompson, de 50 años, frente al hotel Hilton Midtown de Manhattan.

El empresario, con una trayectoria de dos décadas en la aseguradora, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare

Los investigadores sospechan que Mangione actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.

