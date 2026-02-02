"Las bolsas eran demasiado pesadas, así que las abrieron y lo primero que vieron fue la cabeza mirándolos".

Los restos humanos de una mujer de entre 50 y 60 años han sido descubiertos en el sótano de un apartamento en Brooklyn, Nueva York. El cuerpo fue descubiero cortado en pedazos por un conserje del edificio en una bolsa de basura, lo que recuerda el modus operandi de Daniel Sancho. "Las bolsas eran demasiado pesadas, así que las abrieron y lo primero que vieron fue la cabeza mirándolos".

El caso recuerda en algunos aspectos al 'modus operandi' de Daniel Sancho, que se encuentra en la prisión tailandesa de Surat Thani, condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Phangan. La sentencia sostuvo que Sancho, de 30 años, planeó el crimen con la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico y que "golpeó" con "intención de matar" al cirujano plástico colombiano.

Los restos descuartizados de Arrieta fueron encontrados en varios lugares de la isla, incluido el mar. El asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia, pero el juez señaló en la sentencia que la confesión inicial del acusado ante la Policía sirvió de atenuante para rebajar la condena a cadena perpetua.

En el crimen de Nueva York, los hechos ocurrieron en un bloque en The Borinquen Public Houses en 330 Bushwick Avenue en Williamsburg. De la noticia, que ha causado estupefacción, se han hecho eco desde la CBS a People.

El impacto entre los vecinos no ha sido menor. En declaraciones a News 12 por el hecho de que la mujer fue dejada en una bolsa ha conmocionado a todo el vecindario del edificio. Muchos reconocen que tienen miedo. “Tomar a una señora y dejarla así, somos seres humanos, no somos basura”, comentan.

"Ni siquiera sé si la gente tiene acceso al sótano. Las puertas de los edificios siempre están abiertas, la gente trae a otros y hacen de todo", confesaba también temeroso otro vecino. Nadie está tranquilo.

El médico forense determinará la causa de su muerte y la investigación continúa abierta.