02 FEB 2026

Los padres de los menores ya habían presentado alguna queja por el trato que recibían sus hijos y van a presentar las primeras denuncias

La dueña de la guardería de Algemesí, en Valencia, que fue detenida el pasado viernes por malos tratos habituales y trato degradante, "zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores de entre nueve meses y tres años que tenía a su cargo", según ha informado la Policía Nacional.

Agentes del grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira- Algemesí detuvieron a la mujer de 55 años el pasado viernes y tras pasar a disposición judicial ha sido puesta este lunes en libertad provisional con la prohibición de desempeñar cualquier actividad laboral retribuida o relacionada con menores, así como acercarse a menos de 20 metros a los menores implicados y a la guardería.

Una detención de la profesora que se produjo gracias a las grabaciones que realizaron algunos de los empleados del centro, quienes mostraron ante la justicia cuál era la situación que vivían los menores que se encontraban en la guardería de Algemesí. Unas escenas con pequeños entre 9 meses y tres años, donde la docente "zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguias sin vigilancia a los menores que tenía a su cargo", detallan desde fuentes de la investigación.

Los padres se quejaron previamente por el trato que recibían sus hijos

La guardería es una escuela infantil que llevaba más de tres décadas abierta en Algemesí, un centro al que han acudido miles de jóvenes de la localidad valenciana y, desde que salió a la luz las agresiones de la profesora, permanece cerrada y sus cuentas en redes sociales han sido canceladas.

Un situación que ha estallado no solo por las grabaciones de los compañeros de la profesora, sino también porque los padres de los menores ya habían presentado alguna queja por el trato que estaban recibiendo sus hijos. Ahora, los familiares de las víctimas esperan poder tener acceso a los vídeos grabados por los trabajadores y conocer los hechos de los que se acusa a la detenida para presentar las correspondientes denuncias.

Por último, desde el Ayuntamiento de Algemesí y la Conselleria de Educación ya trabajan para garantizar la escolarización de los menores que acudían a la guardería clausurada por el momento.