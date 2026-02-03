El informe oficial indica que Alex Pretti murió a causa de "múltiples heridas por disparos"

Identifican a los dos agentes que mataron al enfermero Alex Pretti en Minneapolis

Compartir







La oficina forense del condado de Hennepin, en Minnesota, ha clasificado como un homicidio la muerte a tiros del enfermero estadounidense de 37 años Alex Pretti a manos de agentes federales, mientras se manifestaba en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Este acto se repitió también con Renée Good, una ciudadana también estadounidense y de 37 años, muerta por disparos de un miembro del ICE, en el marco de las redadas migratorias dirigidas por la Administración de Donald Trump en el citado estado, en particular en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota.

PUEDE INTERESARTE Otros dos detenidos por las protestas contra el ICE en una iglesia de Minnesota

Los agentes que dispararon a Alex Pretti

El informe oficial acerca de la muerte de Pretti, recoge "homicidio" como la forma en la que murió y, como causa, "múltiples heridas por disparos" que ocurrieron al ser "tiroteado por agentes de las fuerzas del orden", si bien no precisa cuántos ni en cuántas ocasiones, aunque el Departamento de Seguridad Nacional reconoció que fueron dos agentes y el diario local 'Minnesota Star Tribune' cifra en diez los disparos ejecutados.

El anuncio, que designa la muerte de Pretti del mismo modo que la de Good, llega un día después de que el portal de investigación periodística 'ProPublica' identificara en base a varios registros oficiales a los dos agentes que dispararon a Pretti como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza, y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés), quienes fueron asignados por las autoridades federales para la operación desplegada en Minnesota y bautizada como 'Metro Surge'.

PUEDE INTERESARTE Liam y su padre Adrián son liberados del centro de detención en Texas: el pequeño ya tiene su gorro azul y su mochila

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ochoa, de 43 años, forma parte de la Patrulla Fronteriza desde que se uniera en 2018 a la CBP, mientras que Gutiérrez (35), se incorporó en 2014 y trabaja para la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, aunque está asignado a un equipo de respuesta especial que realiza operaciones de alto riesgo similares a las de las unidades SWAT de la Policía. Ambos son del sur de Texas.