Los dos agentes federales que dispararon a quemarropa a Alex Pretti en Minneapolis han sido identificados. Pertenecen a la Patrulla Fronteriza y son Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez, este último es oficial de Aduanas y Protección Fronteriza en Texas. la organización ProPublica ha dado información sobre los supuestos responsables de la muerte del enfermero estadounidense que protestaba contra el ICE, en Minneapolis.

Los dos agentes han sido identificados como los responsables de la decena de disparos contra el activista que murió en el asfalto helado, ante la vista de otros manifestantes, que grabaron lo ocurrido. Tanto Ochoa como Gutiérrez, ambos de origen hispano, llegaron a Minnesota desde Texas, como parte de la Operación Metro Surge, ordenada por Donald Trump.

La organización ProPublica cita a cinco registros del Gobierno relacionados con la investigación abierta por el Departamento de Justicia de EEUU sobre la muerte a tiros del enfermero a manos de varios agentes. Jesús Ochoa, de 43 años y Raymundo Gutiérrez, de 35 han sido suspendidos del servicio después del incidente ocurrido el pasado domingo 25 de enero.

La versión del ICE: un agente disparó por error el arma de Pretty creando confusión entre los demás

Las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que evalúa la actuación de sus agentes junto al FBI están indagando si un agente federal disparó accidentalmente el arma de Pretti, y desencadenó el tiroteo contra el hombre, que ya había sido desarmado.

Según el informe un agente pudo haber disparado por error el arma de Pretti después de desarmarlo y esto llevó a que los otros creyeran que les estaban disparando, lo que los llevó a abrir fuego en respuesta.

La muerte del activista contra la actuación del ICE en Minnesota ha provocado una ola de protestas en varias ciudades que se oponen a la presencia de agentes del ICE. Tras el tiroteo, el presidente Trump anunció a los gobernadores que reducirían el aumento de agentes federales. El nuevo jefe del ICE, el llamado zar de la frontera, Tom Homan, quien fue enviado a Minneapolis para hacerse cargo de las operaciones federales tras el tiroteo de Pretti, si embargo, ha confirmado este reducción de los agentes siempre que hubiera cooperación de los gobiernos locales.