Zoe Armenteros 08 ENE 2026 - 12:21h.

Renee Good, de 37 años, recibió varios disparos de los agentes del ICE, uno de ellos en la cabeza

Renee Nicole Good, que recientemente se había trasladado a Minneapolis, tenía tres hijos, de 15, 12 y 6 años

Un agente migratorio del ICE mató de varios disparos a Renee Nicole Good, de 37 años en Minnesota y poco después Trump acusaba a la mujer, madre de tres hijos, de ser de "la izquierda radical"; otro miembros del Gobierno también la llamaron "alborotadora" que intentó "arrollar a los agentes" durante una redada contra inmigrantes. Los testigos, sus familiares y hasta el alcalde la ciudad de Minneapolis han desmentido que la víctima estuviera implicada en las protestas.

Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, que se definía en sus cuentas en redes sociales, como "poeta, escritora, esposa y madre", no se detuvo a la orden de los agentes migratorios del ICE y trató de seguir su camino. Uno de los agentes, ya pistola en mano, se acercó a la ventanilla y le disparó varias veces, casi a quemarropa. Uno de los disparos impactó en la cabeza de la mujer, que murió poco después.

El exesposo de Nicole Good, ha relatado a la CNN, que ella acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela cuando fue interceptada por los agentes federales desplegados en Minneapolis. Estaba regresando a su casa con su actual pareja, adonde se habían mudado el año pasado desde Kansas City, Missouri.

El hombre la describió como una cristiana practicante, que participaba en viajes misioneros a Irlanda del Norte, cuando era joven; a la que le gustaba cantar y que formó parte del coro de la escuela secundaria antes de estudiar interpretación vocal en la universidad.

Good, que estudió escritura creativa al tiempo que se especializó en filología inglesa en la Universidad Old Dominion de Virginia, tenía tres hijos, de 15, 12 y seis años. Los dos mayores de su primer matrimonio.

La madre de Nicole, Donna Ganger, por su parte, también ha confirmado que su hija no formaba parte de las protestas contra la presencia de los agentes del ICE: “No es parte de algo así en absoluto”, aseguró a los medios. Su hija vivía en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul con su pareja.

“Renee fue una de las personas más amables que he conocido”, dijo la mujer. “Era extremadamente compasiva. Era amorosa, indulgente y cariñosa. Era un ser humano increíble”.

Trump y miembros del Gobierno culpan a Reene Nicole Good a los agentes del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró en un comunicado que el agente del ICE mató a la mujer en una acción de “defensa propia” al temer por su vida.

“Un agente de ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros agentes de policía y la seguridad del público, disparó en defensa propia”, señaló el comunicado. “Usó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros agentes”. El texto fue apoyado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que acusó a Good de atacar a los agentes de ICE con su vehículo.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó con contundencia la versión de Noem calificando esta versión de ser “una estupidez”, durante una conferencia de prensa este miércoles . Frey aseguró que vio el video del incidente y acusó al ICE de estar "sembrando el caos en nuestras calles y matando personas."

Sin medias tintas, el alcalde criticó que el Gobierno de Trump esté "tratando de presentar esto como un acto de defensa propia”, cuando en realidad es “es un agente usando el poder de manera imprudente provocando que alguien muriera, fuera asesinada”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no se quedó atrás en sus ataques a la víctima a la mujer a la que acusó de resistirse y obstruir el trabajo de los agentes, asegurando que la "izquierda radical" estaba detrás de lo ocurrido.

"La conductora se comportó de manera caótica, resistiéndose a la autoridad antes de atropellar brutalmente a un agente de ICE", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social en reacción a la muerte de la mujer a manos de agentes migratorios en la mayor ciudad del estado de Minnesota. Trump ha culpado a "la izquierda radical" que "amenaza y ataca a diario a nuestros agentes del orden y a los oficiales del ICE".