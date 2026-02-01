Joaquín Castro agradece la presión ciudadana que ha habido con el caso de Liam para que pudiese volver a su hogar

Un juez ordena libertad provisional para el niño de cinco años Liam Conejo y su padre, detenidos por el ICE en Minneapolis

El pequeño Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrián Alexander Conejo, han sido liberados del centro de detención de Dilley. La noticia la ha confirmado el congresista de Texas, Joaquín Castro en redes sociales: "Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana. Liam ya está en casa. Con su sombrero y su mochila".

Castro agradece la presión ciudadana que ha habido con el caso de Liam para que pudiese volver a su hogar: "Gracias a todos los que exigieron la libertad de Liam. No pararemos hasta que todos los niños y sus familias regresen a casa". En otro vídeo publicado por el congresista aparece Liam junto a su padre saliendo del centro de detención: "Ellos nunca deberían de haber estado allí".

"Estoy feliz de volver por fin a casa", ha declarado Conejo Arias a la cadena ABC mientras se preparaba para abordar el avión que lo llevaría de nuevo a Minnesota. Ya en Minnesota, han estado con la miembro de la Cámara de Representantes, Illan Omar. "Liam está ya en casa le agradecemos al congresista Joaquín Castro que haya viajado a Minneapolis con él y su padre. Bienvenido a casa, Liam", ha publicado Omar en redes sociales.

Liam estaba "deprimido" en el centro de detención

El congresista aseguró que Liam, desde que fue detenido por el ICE en Minnesota, estaba "deprimido" en las instalaciones de detención de Texas. La imagen de su arresto se convirtió en todo un símbolo de resistencia a la política migratoria de Donald Trump. El pequeño aparecía con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spider-Man.

El pequeño le confesó durante una visita del legislador al centro que quería volver a la escuela y reencontrarse con sus compañeros de clase. Liam nunca dejó de preguntar por su gorro y su mochila que llevaba el día de su arresto. Su padre lamentó que el pequeño "no ha sido el mismo" desde que la familia fue detenida.

El padre de Liam no tenía antecedentes penales

“Su papá dijo que ha estado durmiendo mucho porque está deprimido y triste", dijo Castro en un video publicado en redes sociales, donde pidió al Gobierno Trump la liberación de los ecuatorianos, al igual que las más de 1.100 personas que se encuentran privadas en el centro de Dilley.

Castro formó parte de una delegación de legisladores demócratas que visitó el centro de detención y que incluyó también a los congresistas por Texas Jasmine Crockett y Greg Casar. El abogado de la familia, Marc Prokosch, afirmó que el padre de Liam no tiene antecedentes penales y que "hicieron todo correctamente al llegar al país". Ahora, los dos se encuentran en casa, sanos y salvos, después de esta pesadilla. Y el pequeño Liam ya tiene entre sus manos su gorrito de lana y su mochila.

Un juez federal ordenó su liberación el pasado sábado

El juez federal por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, ordenó el sábado la liberación provisional de Liam y Adrián Conejo, internados en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, en Texas, mientras se resuelve el procedimiento de inmigración abierto. Finalmente fueron excarcelados el sábado por la noche. La orden de Biery critica "la pérfida lujuria por el poder desenfrenado" y la "imposición de la crueldad" por la detención del menor.

Los abogados de los dos ecuatorianos aseguran que éstos han solicitado formalmente asilo en el país, pero las agencias federales sostienen que no están legalmente en el país y que el plazo para salir de Estados Unidos terminó en abril.

Ahora, el dictamen del juez señala a la Administración federal por "ignorar un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia" porque el caso de Conejo "tiene su génesis en un intento de aplicar unas cuotas de deportación mal concebidas y aplicadas de forma incompetente, incluso traumatizando a niños".