El menor ha sido trasladado al hospital, pero su vida no corre peligro

Al agresor se le ha expulsado 29 días por comportamiento muy grave

GranadaLa policía continúa investigando el apuñalamiento de un menor de 12 años este martes en el instituto de Albuñol, en la comarca de la costa de Granada.

El suceso ha ocurrido sobre las 8:20 horas en el entorno de un instituto del municipio y al agredido, que presenta heridas por arma blanca, se le ha trasladado a un centro sanitario, aunque la parecer su vida no corre peligro.

Un profesor ha tenido que separar a los alumnos

Un profesor ha separado a los alumnos, ambos de nacionalidad española, al producirse la agresión, según fuentes de la Consejería de Educación, que ha abierto un protocolo de acoso.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibía la llamada sobre las 8,20 horas del 061 dando cuenta de que un chico había sido herido con un cuchillo en el hombro, tras lo que el centro coordinador daba parte también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, que más tarde confirmaba que el niño había sido trasladado consciente desde el lugar de los hechos.

Por su parte, en un audio remitido a los medios, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha detallado que, en el marco de la investigación que sigue la Guardia Civil por los hechos, el menor de doce años, que ha sido trasladado al Hospital Santa Ana de Motril, tiene tres heridas "punzantes" en el hombro.

Jorge Mora, director del IES La Contraviesa, ha confirmado al medio local IDEAL que los hechos han tenido lugar en el interior del instituto, en el aula, justo antes de que llegara el profesor.

Además, ha señalado que las familias de los menores han acudido inmediatamente después del incidente y que "no ha habido ningún problema entre ellas".

El menor, expulsado por comportamiento muy grave

Al agresor se le ha expulsado 29 días por comportamiento muy grave, a la espera de lo que pueda determinar la Guardia Civil, según la consejería, que subraya la "rapidez" con la que ha actuado el centro trasladando al alumno herido a un centro sanitario.

La consejera andaluza de Educación, Carmen Castillo, ha explicado a preguntas de los periodistas que tanto la Guardia Civil como la Inspección Educativa y el propio instituto -el único de esta localidad costera de algo más de 7.000 habitantes- trabajan para saber qué es exactamente lo que ha motivado la agresión entre dos niños que "hasta hace dos días eran amigos".

Ha subrayado la correcta actuación del centro, conforme al protocolo, ante un incidente de este tipo, así como la rápida adopción de medidas disciplinarias contra el agresor, a quien se le ha impuesto como medida cautelar la suspensión de asistencia a clase durante 29 días.