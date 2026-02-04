Acusado el exmarido de la mujer de Joe Biden, Jill Biden, de asesinar a su actual esposa

William Stevenson, de 77 años, exmarido de Jill Biden, ha sido acusado por un gran jurado de homicidio en primer grado

La Policía recibió una llamada por una disputa doméstica en la residencia del matrimonio en Wilmington, Delaware

El exmarido de Jill Biden, ex primera dama de EEUU durante el mandato de Joe Biden, ha sido acusado de asesinar a su actual esposa el pasado diciembre, según han informado las autoridades del condado de New Castle (Delaware).

Según ha informado un comunicado, William Stevenson, de 77 años, ha sido acusado por un gran jurado de homicidio en primer grado por presuntamente matar a su mujer Linda Stevenson, de 64 años, el 28 de diciembre.

Las autoridades intentaron salvar a la mujer

En diciembre, la Policía había difundido en un comunicado como, el día de los hechos, los agentes respondieron a una llamada por una disputa doméstica en la residencia del matrimonio en Wilmington. El sospechoso fue detenido, procesado y enviado al centro penitenciario Howard Young, por no haber realizado el pago de una fianza en efectivo de 500.000 dólares.

Al entrar en la vivienda, las autoridades hallaron a Linda Stevenson inconsciente e intentaron salvar su vida pero, pese a los esfuerzos, la mujer fue declarada fallecida momentos después. Por ahora, la Policía no ha dado más detalles de la causa de su muerte.

El pasado matrimonio de Jill Biden

Jill Biden se casó con Stevenson en 1970, cuando ella tenía 18 años y él 23, y su matrimonio duró cinco años. En marzo de 1975, Jill conoció a Joe Biden, por aquel entonces senador demócrata por Delaware, y en mayo de ese mismo año se divorció de Stevenson.

El ahora acusado abrió en esa década 'The Stone Balloon Club', un bar cerca del campus de la Universidad de Delaware en Newark (Nueva Jersey) que obtuvo gran éxito y al que acudían artistas como Bruce Sprinsgteen o Dave Matthews.