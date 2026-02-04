Alertan de la posible presencia de cereulida en leche de fórmula procedente de Francia

Alerta por posible presencia de cereulida en fórmulas infantiles

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este miércoles de la posible presencia de cereulida en lotes de leche de fórmula de la marca Babybio procedentes de Francia.

Los productos implicados llevan por nombre Babybio Caprea 1, con los números de lote 899014 (con fecha de caducidad 28 de julio de 2027) y 911057 (17 de septiembre de 2027); y Babybio Optima 1, número de lote 907179 (1 de octubre de 2027)

La Aesan, que ha sido informada por las autoridades sanitarias de Francia a través de la red de alerta alimentaria europea, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio dichos productos que se abstengan de consumirlos.

La información ha sido resultado del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación para no poner a disposición de la población alimentos no seguros, según un comunicado.

Asimismo, la Aesan ha trasladado los datos a las comunidades autónomas con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

En España, en las últimas semanas la agencia ha emitido varias alertas por la posible presencia de la toxina, lo que ha llevado a la retirada del mercado de ciertos lotes de leche de fórmula

La cereulida es una toxina que puede provocar náuseas, dolor de estómago y vómitos y producir deshidratación en los niños; sus efectos negativos son "bajo o moderados" y dependen de la edad infantil, pero hay riesgos más graves para los recién nacidos o bebés menores de seis meses.

La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) recomendó este lunes establecer límites a la presencia de cereulida en alimentos infantiles, ante las retiradas de lotes de productos tras la detección de esa toxina en distintos países de la Unión Europea.