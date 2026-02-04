Las cremas de la marca 'Medihoney' han sido retiradas por "posible contaminación debido a inadecuados procesos en su fabricación"

La empresa está enviando una nota de aviso a los distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes para informarles del problema

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este miércoles de la retirada de las cremas dermatológica y protectora de la marca 'MediHoney' por "posible contaminación debido a inadecuados procesos en su fabricación".

En una nota publicada en su web, la Aemps, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha explicado que la crema dermatológica 'MediHoney' está indicada para la protección de la piel contra grietas, irritaciones, sequedad, fricción o roces, mientras que la crema protectora se utiliza para la protección de la piel de los fluidos corporales y la humedad.

Productos afectados por la contaminación

La Aemps ha tenido conocimiento, a través del representante autorizado 'Integra LifeSciences' (Francia) de la empresa fabricante 'Derma Sciences, Inc' (Canadá), de la retirada del mercado de las cremas 'MediHoney' debido a un proceso de contaminación detectado podría causar "inflamación de la piel, irritación o reacciones alérgicas".

Estas cremas han sido distribuidas en España por 'Prim S.A.', en Madrid. Según la Aemps, la empresa está enviando una nota de aviso a los distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes para informarles del problema detectado y qué acciones se deben seguir.

En concreto, los productos afectados son la crema dermatológica 'MediHoney', tubo de 50 gramos, referencia 597; la crema protectora 'MediHoney', tubo de 50 gramos, referencia 582; y la crema 'MediHoney', de 2 gramos, referencia 800.

Recomendaciones de la Aemps

La Aemps ha informado a los pacientes de que, en caso de que tengan en casa esas cremas, dejen de utilizarlas y las desechen. Además, les ha recomendado ponerse en contacto con los profesionales sanitarios para que les den una opción alternativa.

A los profesionales sanitarios, la Aemps les ha pedido que inspeccionen su inventario para identificar si tienen los productos y, en caso de tenerlos, poner dichas unidades en cuarentena y siguer las indicaciones de la empresa.

También han pedido a farmacias y distribuidores que no dispensen los productos y se proceda a su devolución.