Agreden a Pascal, el árbitro que pidió matrimonio a su novio en un partido de la Bundesliga

Pascal Kaiser acaparó titulares al proponerle matrimonio a su novio, Moritz, ante casi 50.000 espectadores reunidos en el RheinEnergieStadion

Ahora denuncia que ha sido agredido en el jardín de su casa pese a que alertó de las amenazas sufridas a la Policía.

Pascal Kaiser acaparó titulares al proponerle matrimonio a su novio, Moritz, ante casi 50.000 espectadores reunidos en el RheinEnergieStadion, en un partido de la Bundesliga alemana. El joven, un defensor de la lucha contra la homofobia en redes sociales, desató una ola de emotividad en toda Alemania.

El joven sacó del bolsillo una caja blanca mientras en la otra mano sujetaba el micrófono con el que se dirigió a su pareja: “¿Quieres casarte conmigo?”. Ante la declaración, en el estadio se podía percibir la sorpresa de los aficionados, y el vídeo comenzó a compartirse a través de las redes sociales. El joven árbitro había dado a conocer su homosexualidad hace tres años. Todo en un mundo como en el fútbol poco proclive a salidas del armario. Mientras que en el fútbol femenino, parte de sus estrellas son mujeres lesbianas o bisexuales que sirven de ejemplo (como la dos veces Balón de Oro, Alèxia Putellas), los futbolistas profesionales que han expresado en público su homosexualidad son escasos.

Pero en la noche del sábado al domingo, más de una semana después de la propuesta de matrimonio, Pascal Kaiser fue agredido físicamente en su domicilio. El día anterior, había recibido amenazas explícitas que mencionaban su dirección y había alertado a la policía, que le aseguró que no había peligro inmediato, ha informado L'Equipe.

Pascal fue atacado mientras fumaba un cigarrillo en su jardín. Tres hombres lo esperaban y lo atacaron violentamente, afirma. El árbitro aficionado ahora vincula directamente este ataque con su propuesta de matrimonio, creyendo que fue atacado por este acto público. La policía sí intervino tras el ataque y Pascal Kaiser se encuentra ahora en un lugar seguro bajo protección policial.