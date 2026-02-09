Hajdar Kola, de 22 años, empleó los últimos instantes de su vida en llamar de forma desesperada a los servicios de emergencia italianos.

Hajdar Kola tenía 22 años. Era electricista. Empleó los últimos instantes de su vida en llamar de forma desesperada a los servicios de emergencia italianos la madrugada del miércoles 4 de febrero para poder salvar a toda su familia. Hasta que el monóxido de carbono acabó por atraparle también a él. La historia duele, porque Hajdar intentó salvarlos a todos, pero un error a la hora de dar el número de su casa acabó por condenarlos, informa Le Parisien.

El joven explicó a los servicios de emergencia que su hermana estaba "enferma". Permaneció al teléfono durante once minutos, exhausto, y la llamada terminó cuando pareció desmayarse al otro lado de la línea. Toda la familia falleció en su hogar en Porcari, Toscana, Italia, pero ahora al conocer los detalles del suceso todo adquiere unos tintes de aún más dramatismo, si cabe.

Los bomberos no pudieron llegar a tiempo para salvar a la familia

Los bomberos no pudieron encontrar a tiempo a la familia para salvarlos. Rápidamente se dieron cuenta de que tenían la dirección equivocada y comenzaron a llamar a todas las puertas. Los servicios de emergencia interrogaron a los vecinos para intentar identificar a las víctimas y finalmente llamaron a la policía. Les habían dado el número 168 hasta que finalmente descubrieron que la familia que necesitaba ayuda se encontraba en la 186.

Al parecer, Hajdar Kola había invertido accidentalmente los números, lo que retrasó la intervención dos horas. Alrededor de las 22:00 pudieron entrar en la casa. El mareo fue inmediato. Arti Kola, un pintor de 44 años, su esposa Jonida Kola, ama de casa de 48 años, su hijo Hajdar, el electricista de 22 años que había pedido ayuda, y su hija Xhesika, de 15 años, fueron encontrados muertos en el dormitorio del adolescente.