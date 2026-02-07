Él tiene movilidad reducida por la presunta paliza de una patrulla del ICE hace un mes en la capital de Minnesota

Las actuaciones del ICE en Minneapolis han despertado la indignación de medio mundo, por su brutalidad contra los migrantes y por la justificación de la Casa Blanca ante sus agresiones. Detrás de esa violencia se encuentran historias como la de Alberto Castañeda Mondragón.

Él tiene movilidad reducida por la presunta paliza de una patrulla del ICE hace un mes en la capital de Minnesota: "Él solo absolutamente se rio de mí, me volvió a golpear y caí desmayado de inmediato". La evidencia de esa brutalidad es su dificultad para caminar y lo certifica su cuadro clínico. "Fueron más de ocho golpes. En el hospital me lo dijeron", reconoce.

Ocho fracturas de cráneo y cinco hemorragias cerebrales: las secuelas de Alberto

Ocho fracturas de cráneo y cinco hemorragias cerebrales que a punto han estado de costarle la vida, según los agentes, por haberse golpeado voluntariamente contra una pared. Algo incompatible, según los médicos, por sus múltiples lesiones en toda la cabeza.

"De ahí yo tardé para despertar cinco o seis días. Yo perdí mi memoria", lamenta Alberto. Era incapaz de recordar a la hija de 10 años que mantiene en México con su trabajo en Estados Unidos tras haber entrado de forma legal en 2022. "Fue muy difícil pensar, ella es mi hija. Yo no recuerdo haber tenido una hija. Yo no recuerdo a mis padres", añade.

Su arresto se produjo de forma arbitraria un día después del primero de los dos tiroteos mortales de estas patrullas migratorias, ingresado de urgencia en un hospital tras cuatro horas de arresto y golpes en uno de los centros de AIS. "Tengo miedo de volver a salir y que me agarre AIS de nuevo", confiesa. La justicia federal se niega de momento a investigar su caso.