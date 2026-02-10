Logo de telecincotelecinco
Una avioneta aterriza de emergencia en medio de una calle llena de coches en Georgia, Estados Unidos

Una avioneta aterriza de emergencia en una calle llena de coches de EEUU
La aeronave terminó entre árboles y varios vehículos sin causar graves daños.. Departamento de Policía de Gainesville

  • La avioneta descendió de forma inesperada y ante los ojos de los viandantes: impactó al menos con dos vehículos

  • Los dos tripulantes salieron de la avioneta sin ayuda de nadie y con heridas leves tras el aterrizaje en una calle de Georgia

Una avioneta, con dos personas a bordo, aterrizó de emergencia en una calle de Gainesville, en Georgia, Estados Unidos sin causar graves daños. Algunos vehículos pudieron esquivar a la aeronave que usó la vía llena de coches como pista de aterrizaje por causas que las autoridades están investigando.

La avioneta descendió, este lunes por la tarde, de forma inesperada, ante los ojos de los viandantes e impactó al menos con dos vehículos, según han informado medios estadounidenses.

Las autoridades informaron de varias personas con heridas menores como resultado del incidente, que provocó el cierre total de la calle y generó grandes retrasos en el tráfico de la zona.

