La avioneta descendió de forma inesperada y ante los ojos de los viandantes: impactó al menos con dos vehículos

Los dos tripulantes salieron de la avioneta sin ayuda de nadie y con heridas leves tras el aterrizaje en una calle de Georgia

Compartir







Una avioneta, con dos personas a bordo, aterrizó de emergencia en una calle de Gainesville, en Georgia, Estados Unidos sin causar graves daños. Algunos vehículos pudieron esquivar a la aeronave que usó la vía llena de coches como pista de aterrizaje por causas que las autoridades están investigando.

La avioneta descendió, este lunes por la tarde, de forma inesperada, ante los ojos de los viandantes e impactó al menos con dos vehículos, según han informado medios estadounidenses.

Las autoridades informaron de varias personas con heridas menores como resultado del incidente, que provocó el cierre total de la calle y generó grandes retrasos en el tráfico de la zona.