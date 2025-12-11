El choque de la avioneta con el coche se produjo en plena autopista tras un fallo en el motor de la aeronave

La conductora del vehículo accidentado en Florida, EEUU, tuvo que ser trasladada al hospital

Impactante aterrizaje de emergencia de una avioneta en la autopista I-95 ubicada en el condado Brevard County, en Florida. El momento momento ha sido grabado y en las imágenes se ve cómo la aeronave aterriza en la carretera en la que en ese momento circulan varios vehículos.

La avioneta, finalmente, ha aterrizado sobre un coche en marcha después de que el motor fallara y descendiera sin control, hasta chocar contra el vehículo.

Consecuencias del impactante accidente de avioneta en plena autopista

Tras el accidente, la conductora del vehículo, de 17 años, tuvo que ser trasladada al hospital. Presenta lesiones menores y varias heridas en el pecho.

Sin embargo, ninguno de los dos ocupantes del avión, el piloto y un pasajero, han resultado heridos.