José Rocamora 11 DIC 2025 - 16:13h.

España limita a seis los bebés por donante, pero algunos bancos internacionales eluden reglas y muestran datos personales

El donante de semen portador de una mutación cancerígena habría engendrado a 197 niños en Europa, algunos ya muertos

Este pasado miércoles conocimos el caso de un donante de esperma que ignoraba ser portador de un gen cancerígeno. De sus muestras han nacido casi 200 niños en países europeos, 10 de ellos en España. Se sabe que algunos de los bebés han muerto.

El problema es que algunas empresas de fertilidad españolas recurren a bancos de donantes internacionales. Muchos se preguntan cómo tiene que ser el procedimiento de escrupuloso; la legislación española es una de las más restrictivas en cuanto a reproducción asistida.

Por ejemplo, el número de bebés nacidos con los gametos de un mismo donante no puede ser superior a seis. Y también se garantiza la confidencialidad del donante mediante un registro nacional (registro SIRHA, Sistema de Información en Reproducción Humana Asistida).

Sin embargo, hemos conocido algunas empresas que dan demasiada información sobre el donante y esto sería ilegal en nuestro país. Un ejemplo es una web danesa de un banco de donantes en la que incluyen la foto del donante de cuando era un bebé.

También podemos escuchar su voz actual, encontrar también cómo es su tipo de letra o tener información de su árbol genealógico. Todos estos datos exceden los que permite la legislación española. Sin embargo, sí se puede recurrir desde aquí a estas clínicas. Por ello, hay quienes reclaman una legislación europea común en cuanto a reproducción asistida.