España presenta los cribados más rigurosos respecto a los donantes de esperma, algo vital ante casos como el del donante danés

El donante de semen portador de una mutación cancerígena habría engendrado a 197 niños en Europa, algunos ya muertos

El caso de un donante danés con una mutación genética cancerígena, cuyos espermatozoides han dado lugar a hijos en varios países, pone de relieve los estrictos controles y la trazabilidad que España aplica a sus donantes.

'Informativos Telecinco' ha consultado a las propias clínicas de fertilidad de nuestro país sobre este asunto y sobre las familias afectadas por el donante con la mutación cancerígena.

Cada muestra del donante, identificada en las clínicas españolas

Cada clínica de fertilidad en España tiene acceso al registro SIRHA (Sistema de Información en Reproducción Humana Asistida), creado en 2017. "Introducimos tanto a los donantes como a la receptora, y cada donación", explica David Amorós, director del laboratorio de andrología de la Clínica IVI de Barcelona.

Es ahí como, a través de un código de seguridad europeo, se garantiza la trazabilidad y el control del donante. "Están perfectamente no solamente identificado cada donante, sino cada muestra de ese donante", señala Joaquín Llácer, vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Cuando se detecta algún problema: "Evidentemente se produce un bloqueo total que impide que ese donante pueda donar en otra clínica española", detalla Llácer.

Se le somete a pruebas físicas, psicológicas y a un estudio genético difícil de detectar en el caso del donante danés. "Lo tenía en mosaico, no todas las células de su cuerpo tenían esa mutación, solamente las células germinales, las que fabrican espermatozoides", comenta Miguel Ruiz, director de CREA de Valencia. España presenta los cribados más rigurosos: "Se incluyen más de 350 enfermedades donde detectamos si el donante es portador", añade Ruiz.

La ley española de 2006 establece un máximo de seis niños nacidos del mismo donante, pero no es así en todos los países europeos. "Y eso es un problema que ha permitido, pues probablemente lo que ha ocurrido, que sería impensable que sucediera en España", subraya Llácer.

Desde hace dos años, las grandes clínicas tienen sus propios bancos de semen, pero aún así "no es ilegal importar muestras de un país dentro de la Unión Europea", sentencia Ruiz. De ahí la urgencia de crear un registro único para toda Europa.