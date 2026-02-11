Una víctima de Jeffrey Epstein afirma haber sido golpeada por el exfutbolista francés Franck Ribéry

El abogado de Franck Ribéry niega que su cliente tuviera algo que ver con el 'Caso Epstein'

Congresistas de EEUU denuncian que se han censurado los nombres de seis “poderosos” en los papeles de Epstein

El abogado del exfutbolista francés Franck Ribéry, ha negado las acusaciones contra su cliente expuestas de forma pública recientemente a través de los archivos del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto, acerca de una agresión del exfutbolista hacia una de las víctimas de Epstein.

Según informaron varios medios de comunicación franceses, esta víctima del empresario estadounidense, que vive en Francia, habría declarado en una carta dirigida a la Justicia estadounidense, que Ribéry había intentado golpearla.

El abogado de Franck Ribéry sobre las acusaciones: "son una invención"

Carlo Alberto Brusa, abogado del exjugador, indicó que las acusaciones destapadas con la publicación de esos documentos del 'caso Epstein' eran "una invención" y una "campaña de difamación contra numerosas personas". Luego afirmó que la carta enviada a las autoridades estadounidenses tenía como objetivo causar problemas.

Según precisó Brusa, el mero hecho de que una persona sea mencionada en algún lugar de los millones de documentos relacionados con el 'caso Epstein' no significa que estuviera involucrada en la red de abusos del pedófilo. En su carta a la Justicia de EE.UU., la mujer habría hablado de un incidente con Ribéry en el jardín de su casa, en el oeste de Francia.

Dudas sobre la muerte de Epstein

Epstein, financiero multimillonario había dirigido durante años una red de abusos en la que fueron víctimas decenas de mujeres adultas y niñas. Al mismo tiempo, mantenía estrechos contactos con las más altas esferas de la política, los negocios y la ciencia.

Falleció en 2019 a los 66 años cuando fue encontrado muerto en la celda de un correccional de Manhattan, una muerte que a día de hoy se pone en duda tras unas imágenes en las que se puede ver la presencia de una figura vestida de naranja que contradice el supuesto aislamiento del depredador sexual.

A día de hoy se siguen investigando los documentos del empresario y legisladores estadounidenses han expresado su preocupación por la eliminación de nombres de seis hombres en los documentos del traficante sexual y no descartan tomar medidas para hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corrige las omisiones.