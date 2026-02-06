El vídeo que pone en duda el suicidio de Epstein

¿Quién es la silueta naranja que iba a su celda? ¿Por qué nadie la revisó en tres horas? ¿Por qué en las grabaciones falta un minuto?

Las imágenes muestran la presencia de una figura vestida de naranja que contradice el supuesto aislamiento del depredador sexual.

Una semana después de la publicación de los últimos archivos de Jeffrey Epstein, un vídeo cuestiona la versión oficial sobre su muerte: el suicidio en su celda. Las imágenes muestran la presencia de una figura vestida de naranja que contradice el supuesto aislamiento del depredador sexual.

El depredador sexual Jeffrey Epstein fue hallado muerto en la celda neoyorquina en la que esperaba nuevo juicio en 2019. La autopsia determinó que se había ahorcado. Sobre las horas previas de su presunto suicidio, nuevos detalles e interrogantes aparecen en los últimos archivos difundidos que ponen en duda que las cosas sucedieran tal y como conocemos hoy.

En un vídeo -analizado por CBS- se aprecia una silueta naranja subiendo una escalera hacia el módulo cerrado en el que se encontraba Epstein Eran las once menos veinte de la noche. Según la versión oficial nadie había entrado en su celda esa noche. Y esto pese a que un informe del FBI habría planteado distintas teorías: que podía ser otro preso o un funcionario.

Otra incógnita conocida previamente. Antes de los doce de la noche, en la grabación de la cárcel -en la que aparece uno de los vigilantes- hay un minuto perdido, un salto. La fiscal general lo atribuyó hace meses a un sistema de grabación obsoleto.

Otro de los interrogantes es ¿por qué los guardias no realizaron las vigilancias previstas entre las tres y las cinco de la madrugada pese al riesgo de suicidio?. Eran las seis y media de la mañana cuando Epstein fue encontrado muerto por uno de los guardas que llevaba el desayuno.

Netanyahu niega que Epstein trabajara como agente de Israel

No es la única incógnita que rodea a la figura de Epstein. Los rumores de que pudiera ser una agente del Mossad o incluso de la KGB han aumentado. De hecho, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reaccionado a ellos señalando que el delincuente sexual Jeffrey Epstein jamás trabajó para el país en calidad de agente en respuesta a la constante aparición del ex primer ministro israelí Ehud Barak en los documentos desclasificados sobre el caso del fallecido empresario.

Los correos electrónicos filtrados sugieren que Epstein sirvió como asesor financiero de confianza, solucionador de problemas, conserje e incluso amigo de Barak durante su prolongada relación, que continuó durante años después de que el financiero se convirtiera en un delincuente sexual convicto tras un controvertido acuerdo de culpabilidad en 2008.

Porque los lazos de Epstein eran tales que un juicio con su persona podría haber sido más que peligroso para muchos. Figuras de la talla de Bill Gates, Donald Trump o Bill Clinton, el Gobierno británico, el príncipe Andrés, la corona Noruega o hasta el Foro Económico Mundial han sido señalados. La red del multimillonario era amplia dentro de la aristocracia económica y política mundial.

De hecho ante los nuevos documentos relevados sobre el caso, el mismo Foro Económico Mundial (FEM) ha abierto una investigación independiente contra Borge Brende, exministro de Exteriores noruego y actual director ejecutivo de la organización, con sede en Davos (Suiza), por su vínculo con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha tenido que pedir perdón a las víctimas del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein por haber creído "las mentiras" del político laborista y exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson, vinculado estrechamente con el multimillonario estadounidense.

En Noruega, la Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales (Okokrim) ha anunciado una investigación contra quien fuera primer ministro, presidente del Comité Noruego del Nobel y secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, por sospechas de "corrupción agravada" vinculadas a los archivos del fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Y La Casa Real de Noruega ha emitido este viernes un nuevo comunicado en el que reitera las disculpas de la princesa heredera Mette-Marit por su relación de amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y asegura que dará más explicaciones una vez se sobreponga al situación "muy difícil" que atraviesa la princesa. "La princesa heredera rechaza rotundamente los abusos y actos criminales de Epstein. Lamenta profundamente no haber comprendido a tiempo qué clase de persona era", ha hecho saber la Casa Real en su comunicado de este viernes, la segunda vez en una semana que aborda esta crisis.