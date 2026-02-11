Maya, la niña de 12 años víctima del tiroteo en Canadá, "lucha por su vida", segun su madre

La pequeña ha recibido sendos disparos, uno en la cabeza y otro en el cuello.

Tiroteo masivo en una escuela de Canadá: hay 10 muertos, incluida la presunta autora del ataque

Compartir







Tiene en vilo a todo un país tras el masivo tiroteo vivido en Canadá. Maya, la pequeña de 12 años, una de las víctimas del tiroteo masivo en Tumbler Ridge, BC, está "luchando por su vida" después de recibir sendos disparos en la cabeza y el cuello. Es lo que ha pedido decir, devastada, la madre de la niña.

Un total de nueve personas han sido asesinadas en el ataque de la presunta tiradora que se suicidó tras cometer los crímenes. Entre los fallecidos podrían estar su propia hermana y su madre, a las que pudo asesinar antes antes de acudir a la escuela y sembrar el terror. De hecho, 25 personas han resultado heridas en total en esta tragedia que tanto recuerda a las vividas en EEUU. El primer ministro canadiense, James Carney, ha cancelado su viaje a Europa ante la magnitud de la tragedia, informa Sonia Losada.

Una localidad de 2.500 habitantes y una sospechosa

El tiroteo se ha producido en una pequeña localidad de poco más de 2.500 habitantes de Canadá. Las primeras investigaciones apuntan a que la tiradora primero asesinó a dos familiares en una vivienda cercana al colegio y luego en la escuela mató a otras siete.

Fue a la una de la tarde cuando la tranquilidad en la localidad canadiense de Tumbler Ridge se rompía en mil pedazos con un tiroteo en la escuela secundaria. En dos minutos la policía llega al lugar y se encuentra el peor escenario.10 personas han muerto en dos escenarios diferentes. Creen que todo está conectado aunque aún falta pruebas por reunir.

El primer escenario, un domicilio donde encuentra a dos personas muertas. Probablemente la madre y la hermana de quien ha disparado en la escuela secundaira. A 25 minutos andando de allí en el instituto encuentran el cadáver de 7 personas, una de ellas la autora de los disparos. Los helicópteros llegan para evacuar a dos heridos graves. Uno de ellos muere en el trayecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Algunos jóvenes se mantienen encerrados en las clases haciendo barricadas con las mesas hasta que dos horas y media después la policía los evacua y lanza una alerta para que nadie salga de casa y describe a la sospechosa como una chica con vestido y pelo marrón.

La policía no revela la identidad, pero medios locales que han hablado con estudiantes del instituto señala a Jesse Strawy como el presunto asesino. Una chica transgénero de 18 años. La edad legal para poder pedir una licencia de armas en Canadá donde no es un derecho portarlas.