Las imágenes muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza disparar contra una mujer de 31 años el 4 de octubre de 2025 en Chicago

Ayuso y la polémica de la medalla Internacional de Madrid: de Milei a EEUU

Compartir







En medio de una situación alarmante con respecto a las políticas migratorias en Estados Unidos, fiscales federales han publicado imágenes de la cámara corporal de agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon contra una mujer de 31 años el 4 de octubre de 2025 en Chicago, como parte de la ofensiva migratoria en esta ciudad.

Marimar Martínez, ciudadana estadounidense, seguía al convoy oficial para advertir a los residentes sobre su presencia en la zona. Luego de un choque entre su vehículo y los agentes, uno de ellos abrió fuego contra Martínez y le disparó en cinco ocasiones.

Charles Exum: “Disparé 5 balas y le quedaron 7 agujeros"

Martínez, maestra de una escuela Montessori en Chicago, se dio a la fuga y fue trasladada en ambulancia a un hospital local. Los cargos en su contra por obstaculizar el paso de un agente federal fueron retirados en noviembre.

Poco después del tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU afirmó que la conductora embistió a los agentes con su coche. Sin embargo, las imágenes sugieren que los agentes podrían haber impactado su vehículo ellos mismos. Un agente en el vehículo, conducido por Charles Exum, dijo que estaban siendo acorralados, el agente dijo: “Vamos a hacer contacto y estamos acorralados”, justo antes de que el video mostrara a Exum, al volante, girar el volante bruscamente a la izquierda.

Durante el juicio de Martínez, se reveló que Exum había presumido su puntería en un chat grupal con otros agentes. “Disparé 5 balas y le quedaron 7 agujeros. Anoten eso, muchachos”, escribió.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Isabel Díaz Ayuso sobre Estados Unidos: "Principal faro del mundo libre"

A raíz de las imágenes de este tiroteo y teniendo en cuenta las políticas que Donald Trump está llevando a cabo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido criticada por otorgar la Medalla Internacional a Estados Unidos.

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid utilice "estrategias trumpistas" dando dicho reconocimiento al país estadounidense.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ayuso, por su parte, ha descrito a EEUU como el "principal faro de la libertad", algo que el líder de la federación socialista madrileña ha criticado, añadiendo que Ayuso le da la medalla a Estados Unidos "justo el año del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de las amenazas a Dinamarca, del apoyo a Netanyahu y de las guerras comerciales".