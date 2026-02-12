España, en dirección contraria en su política de inmigración respecto a Europa

Europa avanza hacia la creación de centros de deportación de inmigrantes fuera de la UE.

Pakistaníes, argelinos y marroquíes lideran el fraude del aumento de pasaportes perdidos tras la ley de regulación

Compartir







Europa endurece cada día su postura sobre la inmigración, al contrario que España, que regulariza a, al menos, medio millón de inmigrantes que podrían llegar a ser 800.000. El Parlamento Europeo ha aprobado este martes las modificaciones de las reglas de asilo de la UE que darán a las autoridades de los Estados miembros aún más opciones para deportar a los solicitantes de asilo.

Se allana también el camino para la creación de centros de deportación fuera de la UE. Esto cumple el objetivo de cada vez más Estados miembros, como Dinamarca, Países Bajos o Italia, que ya ha puesto en marcha ese controvertido modelo con instalaciones en Albania.

PUEDE INTERESARTE La Policía alerta del aumento de denuncias por supuesta pérdida de pasaporte para acogerse a regularización de migrantes

Las nuevas normas, que si la cronología de aprobación final por los Veintisiete se cumple entrarán en vigor a partir de junio, darán a los Estados miembros más posibilidades de deportar a los solicitantes de asilo.

Meloni quiere bloquear la entrada de barcos con migrantes a bordo

En Italia, Meloni quiere bloquear la entrada de barcos al país con migrantes a bordo de uno a seis meses. Las razones son "una gran presión migratoria" o "riesgo de entrada de terroristas", pero quedaría en manos del gobierno decidir cuándo sucede esto. Los migrantes serían llevados a terceros países como Albania. Esto será una ley, y Meloni pretende así que la Justicia ya no pueda impedirlo.

PUEDE INTERESARTE Pakistaníes, argelinos y marroquíes lideran el aumento de pasaportes perdidos tras la regulación

Suiza, un referéndum para limitar la población

Y en Suiza, la derecha populista ha recogido firmas para celebrar un referéndum que limite la población del país a los 10 millones de personas. Suiza crece muy rápido -ahora tiene 9,1 millones de habitantes- y es exclusivamente por la migración. Lo que se plantea es que, al llegar a los nueve millones y medio, no se acepte ninguna solicitud de asilo y negar la reagrupación familiar. Y de alcanzar los 10 millones incluso salirse de Schengen, el espacio de libre circulación europeo.