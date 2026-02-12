En algunos casos han podido comprobar que existían "antecedentes" penales y policiales en España y en otros países

Quan Zhou, artista, sobre la regularización extraordinaria de migrantes: "Que yo sea más española no significa que tú lo seas menos"

La Policía Nacional ha emitido una alerta interna recordando los criterios de actuación al detectar un aumento del 60 % de las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida del pasaporte por parte de ciudadanos extranjeros que quieren acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes.

En este sentido, ha recomendado que los funcionarios de las oficinas que realizan estos trámites procedan a una "identificación plena" del denunciante, incluyendo una comprobación de la situación administrativa en España.

Pakistaníes, argelinos, marroquíes y colombianos

En el oficio con fecha de 10 de febrero, adelantado por 'El Español' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional advierte de que "este tipo de denuncias experimenta un incremento de aproximadamente el 60 %".

En este sentido, precisa que las nacionalidades "de mayor incidencia" son por este orden: pakistaní, con un aumento del 866,67%; argelina, con un 356,25%; marroquí, que aumenta un 114% y colombiana, con un 39%. El documento no detalla las cifras absolutas, sólo el incremento porcentual.

La Policía señala que este aumento de las denuncias se ha detectado comparando las cifras entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 con respecto a 2025, coincidiendo con el anuncio del Gobierno --tras el acuerdo con Podemos-- de regularizar la situación de al menos medio millón de extranjeros que acrediten un mínimo de cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.

"Con motivo de la publicación el pasado 22 de enero de la noticia sobre un nuevo proceso de regularización de inmigrantes que se encontraran en nuestro país en situación irregular a fecha 31 de diciembre de 2025, se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias en las ODAC (Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano) por extravío/pérdida o sustracción de documentación (principalmente pasaporte), por parte de ciudadanos extranjeros completamente indocumentados", ha indicado la Policía Nacional.

El documento es un oficio que lleva por título "difusión de alerta y criterio básico de actuación policial, relacionados con el aumento de denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados".

Varios sindicatos de la Policía Nacional reaccionaron al anuncio de regularización de migrantes mostrando su discrepancia con lo que relacionan con una medida impulsada por "cálculo político", ya que, denunciaron, se va a llevar a cabo "sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad".

En este sentido, las organizaciones sindicales alertaron del "efecto llamada" y de que podría generar el "fraude del pasaporte perdido", además de suponer un "balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos".

Recomendaciones de la Policía

La información con la que cuenta la Comisaría General de Extranjería y Fronteras apunta a que, en el marco de un eventual proceso extraordinario de regularización, se podría estar recurriendo a la práctica de alegar una pérdida del pasaporte "buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria".

Desde la Policía añaden que la actuación de alguna plantilla policial, procediendo a una identificación plena del extranjero en estas circunstancias, ha permitido comprobar que en muchos casos existían "antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países".

También se ha detectado falsificaciones al recurrir a "otras identidades diferentes de la denunciada", así como "resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor".

Por este motivo, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha recomendado que cuando un ciudadano extranjero indocumentado se persone en una oficina ODAC o Comisaría de Policía al objeto de denunciar el extravío, pérdida o sustracción de su pasaporte o cédula de identidad "se proceda a una identificación plena del mismo y a la comprobación de su situación administrativa en España", todo esto sin perjuicio de recibir la oportuna denuncia.

El pasado 27 de enero, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

El objetivo, según el Ejecutivo, es ofrecer a ese colectivo la oportunidad "de vivir con igualdad de derechos", así como responder a "una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía".

El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.