El Gobierno venezolano no sabe dónde esta Maduro y exige a Trump "prueba de vida inmediata" del presidente y de la primera dama

EEUU ataca Venezuela | Maduro será juzgado en EEUU y no habrá más ataques sobre Venezuela, según Marco Rubio

Compartir







CaracasEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de Estados Unidos ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump amenaza a Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado al país de que ahora mismo el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigido inmediatamente al presidente Trump que presenta una "prueba de vida" que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio.

No se han registrado bajas estadounidenses en la operación para capturar a Maduro

En la operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, no se han registrado bajas estadounidenses, según ha informado 'The New York Times'. "Un funcionario estadounidense dijo que no hubo bajas estadounidenses en la operación, pero no quiso hacer comentarios sobre las bajas venezolanas", apuntó el diario estadounidense.

PUEDE INTERESARTE Trump intensifica su presión contra Maduro

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros 'Chinook' y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves. Además, fuentes consultadas por 'CBS News' apuntan a que Nicolás Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.

Una operación con "mucha planificación"

En una breve entrevista con el diario 'The New York Times', desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump ha asegurado que fue "una operación brillante".

EEUU ataca Venezuela y detiene a Nicolás Maduro que será juzgado en territorio estadounidense 01:35 La opinión del experto Juan Luis Manfredi: "Trump piensa que EEUU está amenazada y él tiene que concentrar el poder y no dar explicaciones" 00:46 Delcy Rodríguez asegura que Venezuela desconoce el paradero de Nicolás Maduro y exige a EEUU una prueba de vida del presidente 00:35 El Gobierno venezolano califica el ataque de "ruin y cobarde" y comunica que están buscando posibles víctimas 01:06 Así fue el ataque sobre Venezuela: de madrugada y su presidente capturado 01:06 Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado a Nicolás Maduro y a su mujer 01:35 La opinión del experto Juan Luis Manfredi: "Trump piensa que EEUU está amenazada y él tiene que concentrar el poder y no dar explicaciones"

00:46 Delcy Rodríguez asegura que Venezuela desconoce el paradero de Nicolás Maduro y exige a EEUU una prueba de vida del presidente

00:35 El Gobierno venezolano califica el ataque de "ruin y cobarde" y comunica que están buscando posibles víctimas

01:06 Así fue el ataque sobre Venezuela: de madrugada y su presidente capturado

01:06 Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado a Nicolás Maduro y a su mujer

"Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos" involucrados en una operación que supuestamente ha depuesto a Maduro y lo ha sacado del país junto a su esposa.

Trump también dijo que en la rueda de prensa prevista para esta mañana dará cuenta de si informó de los ataques al Congreso, que tiene la potestad de declarar la guerra.

La enorme tensión diplomática y militar reinante entre EEUU y Venezuela

Horas antes del anuncio de la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos desencadenaba una serie de ataques aéreos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, en las inmediaciones de la capital venezolana en lo que el Gobierno venezolano, en una primera reacción, ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

El ministro de Defensa de Colombia, Vladimir Padrino, ha confirmado al menos un ataque "disparados con helicópteros de combate" contra el complejo militar de Fuerte Tiuna. Medios locales hablan también de bombardeos contra el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote, la antena de señales de El Volcán y el Puerto de La Guaira. De momento no hay constancia de víctimas.

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.