Trump insta a Zelenski a llegar a un acuerdo a pocos días del del encuentro en Ginebra: "Tiene que actuar"

El presidente de EEUU presiona a Zelenski para cerrar un acuerdo con Rusia

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de EEUU , admite haber consumido cocaína "sobre los asientos de los inodoros"

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este viernes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a llegar a un acuerdo de paz con Rusia, a pocos días de la nueva ronda de negociaciones que se celebra la próxima semana en Ginebra.

"Tiene que actuar", ha declarado

"Zelenski tiene que actuar, Rusia quiere un acuerdo. Se tiene que mover o perderá una gran oportunidad", ha dicho el presidente Trump desde la Casa Blanca en declaraciones a los medios, antes de poner rumbo a Florida.

Las declaraciones de Trump exhortando a Zelenski a acelerar la negociación se produce en vísperas de la nueva mesa de negociación que se ha establecido en Ginebra para los próximos 17 y 18 de febrero, después de la cita previa en Abu Dabi, de la que no se tuvo constancia de ningún tipo de avance.

Hasta el momento, solo las conversaciones de Estambul derivaron en un acuerdo para el intercambio de miles de soldados de ambos bandos caídos en combate.