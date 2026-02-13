El presidente de EEUU asegura que visitará el país latinoamericano, aunque aún no se ha decidido fecha del viaje

Delcy Rodríguez asegura que ha sido invitada a EEUU y defiende que Maduro sigue siendo el presidente legítimo

Compartir







El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje. Trump también enfatizó que Washington reconoce al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela e insistió en que la mandataria chavista está haciendo un "muy, muy buen trabajo".

"En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos", respondió Trump al ser preguntado hoy por periodistas sobre si su Gabinete reconocerá a la Administración de Rodríguez como interlocutor oficial.

PUEDE INTERESARTE El Parlamento de Venezuela aprueba en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos

"Delcy (Rodríguez) ha hecho un muy, muy buen trabajo excelente. Y la relación es sólida", añadió Trump, que ha alabado en repetidas ocasiones la labor de la presidenta encargada. Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno de Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la exvicepresidenta chavista y asegurado que la Casa Blanca está supervisando a su Ejecutivo.

El republicano se refirió también al marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

"El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar», explicó Trump, refiriéndose al rol que están jugando las refinerías estadounidenses del Golfo de México, especializadas en el procesamiento de crudo pesado, que es el que se produce principalmente en Venezuela.