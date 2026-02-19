Uno de los esquiadores permanece desaparecido, aunque las autoridades lo dan por muerto

Las imágenes de la impresionante avalancha que ha desatado el pánico en una estación de esquí de los Alpes italianos

Las autoridades de Nevada, han hallado los cuerpos de ocho, de los nueve esquiadores que quedaron sepultados en California, tras una avalancha. El sheriff del Condado ha informado que uno de los esquiadores permanece desaparecido, aunque se presume muerto, a causa medio de las “condiciones meteorológicas extremas”.

El equipo de rescatistas salió en busca del grupo, que realizaba una excursión de tres días en la Sierra Nevada del norte de California, cuando ocurrió la avalancha.. Inicialmente, se localizaron a seis supervivientes, pero se mantenía la búsqueda del resto del grupo, según ha informado la oficina del sheriff. Los expertos consideran que este alud es uno de los más mortíferos en la historia del Estado.

La sheriff Shannan Moon ha explicado que los familiares de los esquiadores han sido informados: “Hablamos con las familias de las personas que seguían desaparecidas y les hemos comunicado que nuestra misión había pasado de ser un rescate a una recuperación”, según ha publicado la CNN.

Los esquiadores fallecidos, siete mujeres y dos hombres

De los nueve esquiadores fallecidos, siete eran mujeres y dos eran hombres, de acuerdo con la oficina del sheriff, aunque no han trascendido los nombres.

“Es una conversación difícil de tener con los seres queridos”, admitió Moon. “No puedo imaginar la cantidad de preguntas y el estrés que están atravesando esas familias en este momento”.

Antes del mortífero alud, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta que se extendió hasta este miércoles. El centro registró de 60 a 90 centímetros de nieve nueva entre el lunes y el martes en esa región.

California está sufriendo el azote de varias tormentas con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en las alturas. Este miércoles, las autoridades del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, informaron sobre un muerto por las lluvias que azotan el sector.