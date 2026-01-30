Laura Sólvez 30 ENE 2026 - 15:51h.

La estación de esquí en Sierra Nevada repleta de esquiadores, a pesar de la alerta por viento

Las imágenes de los esquiadores que presenciaron el alud mortal en el que han muerto dos jóvenes en Cerler, Huesca: “Hay gente ahí”

Los aludes están convirtiendo en trágica la temporada invernal en la montaña. Dos jóvenes esquiadores murieron este jueves en el Pirineo a causa de una avalancha, que desplazó toneladas de nieve en apenas unos segundos. Estas noticias, sin embargo, no han desalentado a los esquiadores y montañeros que este viernes llenaban las pistas de la Estación de Sierra Nevada, en Granada.

"Sabe a gloria" y hay nieve suficiente para disfrutar: "Mira el día que hace", se alegran mientras hacen filas para entrar en pista. "Estamos todos deseando esquiar y bueno vamos a disfrutar del último día a lo grande. Esto es espectacular", comentan a cámara los esquiadores.

Tanta afluencia es un arma de doble filo porque en la montaña no hay que bajar la guardia. El temporal ha dejado abundantes nevadas, pero todavía hay zonas con nieve muy dura e incluso hielo. Es exigible no esquiar fuera de pista porque la situación es muy comprometida y el viento sopla con fuerza obligando a cerrar varias pistas.

En Aragón, el despliegue de kilómetros esquiables es casi total. Pisadas en casi todas las pistas, y todos parecen estar muy bien, aunque el escenario es inmejorable, hay que seguir siendo prudentes. Incluso este viernes, apenas 24 horas de la muerte de los dos jóvenes había gente fuera de pistas. No escuchan los avisos y de lo que pasó ayer. La mejor recomendación a los esquiadores es no abusar de la confianza y disfrutar con los pies en la tierra.

La última tragedia por una avalancha en la estación de Cerler, en Huesca

Todo ocurrió cuando un grupo de cinco esquiadores se encontraba en una zona fuera de pistas en Cibollés, en los alrededores de la estación de Cerler.

La montaña de nieve sepultó este jueves a dos jóvenes de Zaragoza y Guadalajara de 25 y 22 años en la Estación de Cerler, Cibollés, lo que ha elevado a siete las muerte de montañeros y esquiadores en el último mes.

La de ayer en el Pirineo fue la quinta avalancha mortal de este invierno con siete fallecidos. Desde la consejería de Interior del Gobierno de Aragón se llamaba a la "máxima precaución" y se volvía a recomendar que se esquiara "siempre en las zonas señalizadas", pero a veces estos consejos caen en saco roto.