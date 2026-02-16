Al menos 30 evacuados tras descarrilar un tren en el sur de Suiza a causa de una avalancha

El Servicio Ferroviario de Suiza (SBB) ha señalado que se encuentra interrumpido el servicio entre Goppenstein y Brig

La Policía suiza ha informado este lunes de que al menos 30 personas han sido evacuadas de un tren en el que viajaban, que ha descarrilado a causa de una avalancha, en el cantón del Valais, en el sur de Suiza. "En el momento del incidente, había 29 personas a bordo. Según la información actual, cinco resultaron heridas. Una fue trasladada al hospital de Sion. Las otras cuatro fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia y no requirieron hospitalización. Todos los pasajeros fueron evacuados sanos y salvos", explica la Policía cantonal del Valais en un comunicado.

En un mensaje en redes sociales las autoridades policiales han confirmado el descarrilamiento del tren a su paso por Goppenstein a las 07:00 horas de la mañana. Se ha puesto en marcha un servicio de autobús postal alternativo para garantizar la continuidad del viaje. El Ministerio Público ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas de este accidente.

Por su lado el Servicio Ferroviario de Suiza (SBB) ha señalado que se encuentra interrumpido el servicio entre Goppenstein y Brig, atribuyendo el incidente e una "avalancha". "La restricción durará al menos hasta el martes 17 a las 05:30", ha informado el servicio informando que las afectaciones provocarán "retrasos y cancelaciones" y ofreciendo un servicio de autobús de reemplazo.

La policía cantonal contó con el apoyo de los cuerpos de bomberos de Gampel y Visp, los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB/CFF/FFS) y el Ferrocarril de Lötschberg, así como con los recursos médicos desplegados por el Servicio de Rescate Cantonal del Valais (OCVS 144), concretamente dos ambulancias, un helicóptero y ocho rescatistas de montaña. También participaron dos trenes de bomberos y rescate de la BLS y de los SBB/CFF/FFS.