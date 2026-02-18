Alberto Rosa 18 FEB 2026 - 23:56h.

En un vídeo se aprecia cómo la nube de nieve engulle a los esquiadores que quedan atónitos

Diez esquiadores desaparecidos por una avalancha en California

Una nueva avalancha ha desatado el pánico este martes en los Alpes italianos. Ha ocurrido cerca de la estación de esquí del municipio italiano de Courmayeur, según ha informado ‘Il Dolomiti’.

En redes sociales ha corrido como la pólvora un vídeo en el que se ve como una avalancha en una de las laderas de Mont Blanc engulle todo lo que encuentra a su paso. Es una pista de esquí repleta de personas. En el vídeo se ve como los esquiadores no se percatan en un principio de la avalancha, pero cuando la nube de nieve se elevó y los alcanzó, comienza a cundir el pánico.

Tal y como recogen medios locales, la avalancha se produjo este martes a las 15:00 horas y alcanzó el fondo del valle. Se ve como oculta el paisaje y engulle brevemente a los esquiadores en la pista y el telesilla.

Las imágenes son aterradoras y se oye el rugido de la nieve al caer. La nube de nieve avanza y los esquiadores permanecen inmóviles esperando a que les alcance la avalancha.

En California, EEUU, un total de 10 esquiadores han sido dados por desaparecidos y otros seis han quedado varados a la espera de ser rescatados por los equipos de emergencia, como consecuencia de una avalancha de nieve este martes cerca del lago Tahoe y la localidad de Truckee.

Así lo ha anunciado la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada en un comunicado en el que ha confirmado que al menos seis personas han sobrevivido tras un suceso que ha tenido lugar en la zona de Castle Peak, un popular destino para hacer esquí de travesía.

El organismo ha elevado a 16 el número total de personas afectadas por la avalancha, incluidos cuatro guías de montaña y doce esquiadores, buscados por un grupo de alrededor de 46 rescatistas.