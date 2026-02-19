El terremoto ha tenido el epicentro al noreste de Tabernas y a una profundidad superficial de cero kilómetros

Un terremoto de magnitud 4,3 sacude Almería, Granada, Jaén y Murcia

Compartir







AlmeríaUn terremoto de magnitud 2,8 se ha registrado a última hora de este miércoles en el municipio almeriense de Tabernas, la misma área que en la madrugada del pasado lunes sufrió un seísmo de magnitud 4,3 que llegó a sentirse en cuatro provincias.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), este último movimiento de tierra se ha producido a las 23:38 horas del 18 de febrero, con epicentro al noreste de Tabernas y a una profundidad superficial de cero kilómetros.

El sismo ha alcanzado una intensidad máxima de III, nivel en el que ha sido percibido por la población de Tabernas, así como en El Calar Alto (Gérgal) y en la Urbanización Cabuzana de la localidad almeriense de Vera.

Se ha notado en los municipios de Bacares, Gérgal, Líjar y Senés

Con intensidad II-III, el temblor se ha notado en los municipios de Bacares, Gérgal, Líjar y Senés, y en enclaves como El Pocico (Lubrín) y Sierra Alhamilla (Pechina).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, con una intensidad II, más débil, ha llegado a sentirse en la capital almeriense y barrios periféricos como El Alquián y Retamar, así como en otras poblaciones del entorno como Benahadux, Gádor, Pechina y La Gloria (Huércal de Almería). Esta intensidad menor también se ha dado en Benitorafe (Tahal), el Cartero (Tabernas), Lubrín, Níjar, Olula del Río, Taberno y Velefique.

Segundo en una semana

La provincia de Almería suma de esta forma un nuevo episodio a la serie sísmica de los últimos días. El pasado lunes 16 de febrero, a las 00:55 horas, la misma zona registró un terremoto de magnitud 4,3 con epicentro al sureste de Tabernas, también con profundidad cero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aquel temblor, que vino seguido de casi una decena de pequeñas réplicas de entre magnitud 1,5 y 1,9, alcanzó una intensidad máxima de IV-V y fue ampliamente sentido por los ciudadanos. Su onda expansiva sobrepasó los límites de Almería y fue notado en diferentes municipios de las provincias de Granada, Jaén y Murcia.

A estos dos episodios hay que añadir el registrado la semana anterior, el jueves 12 de febrero, cuando a las 10:05 horas un seísmo de magnitud 3,2 con epicentro en Partaloa sacudió levemente a casi una decena de municipios de la comarca del Valle del Almanzora.