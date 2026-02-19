Compartir







Juicio histórico contra la adicción que crean las redes sociales y que sienta por primera vez en el banquillo a Mark Zuckerberg por una acusación directa contra Meta. El creador de Facebook e Instagram ha tenido que responder cuestiones importantes sobre sus plataformas y el control de la edad de los usuarios.

En estas redes sociales hay muchísimos perfiles menores de 13 años por el algoritmo que tanta adicción genera, incluso por los filtros y la mujer que ha presentado la querella tuvo su primer móvil a los cuatro años, acceso a YouTube a los seis y su primera red social Instagram a los nueve años.

PUEDE INTERESARTE Con lentejuelas y un micrófono: Mark Zuckerberg sorprende con un llamativo espectáculo en la fiesta de cumpleaños de su mujer

Todos los que se han unido a esta querella han querido que el dueño de Meta vea bien sus rostros antes de entrar en el juicio. Este grupo de padres ha perdido a sus hijos por culpa de las aplicaciones que Mark Zuckerberg creó. Selena se suicidó cuando tenía 11 años. Como ella, se estima que hay más de 2.500 familias, particulares y asociaciones en Estados Unidos afectados por los productos de Meta.

Los trastornos mentales que sufre la demandante

Hay una infinidad de demandas que harán que está imagen se repita. Mark Zuckerberg se sienta ahora en el banquillo acusado por otra víctima, Caley, 20 años. Su abogado le ha interrogado por los destrozos que Instagram ha provocado a su cliente, ansiedad, depresión, agorafobia, trastornos físicos.

Le han enseñado correos electrónicos donde él pedía a sus directivos que había que incrementar el tiempo de uso de las aplicaciones, scroll infinito, filtros de belleza, desarrollo de algoritmos, elementos que, según la víctima, le han provocado un daño irreparable porque las aplicaciones están diseñadas para crear adicción de la que los menores son víctima. Zuckerberg pidió perdón en su declaración, aunque este año tendrá que enfrentarse al menos a una decena de juicios por demandas similares.