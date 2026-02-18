La gran pregunta que deberá resolver este juicio es: ¿Son diseñadas estas plataformas para generar adicción?

El Gobierno pide investigar a Tik Tok, Meta y X por difusión de pornografía infantil: "Están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos"

Es el juicio que más temen los grandes gigantes tecnológicos y en el que hoy, pese a que sus abogados han intentado impedirlo a toda costa, ha declarado el multimillonario magnate tecnológico, Mark Zuckerberg.

Ante el Tribunal Superior de Los Ángeles ha tenido que dar la cara ante un caso en el que una denunciante, una mujer de 20 años identificada con las siglas K.G.M. alega que su uso compulsivo de redes sociales como Facebook o Instagram cuando era tan solo una niña agravaron tanto su depresión como sus pensamientos suicidas.

Kaley G.M. empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11, y después TikTok y Snapchat.Meta rechaza esa versión, pero lo que está en juego es mucho. TikTok y Snapchat, también señaladas en la demanda, llegaron a acuerdos confidenciales con la parte demandante antes de que comenzara el juicio.

¿Son diseñadas estas plataformas para generar adicción?

La pregunta es ¿Instagram y otras plataformasfueron diseñadas deliberadamente para volver adictos a los usuarios jóvenes? ¿Han sido estos sometidos a un 'hackero del cerebro' por las características de estas plataformas para hacerles adictos?

El caso, junto con otros dos juicios similares programados en Los Ángeles para mediados de este año, busca establecer un estándar para resolver miles de demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios entre los jóvenes.

El proceso se centra exclusivamente en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización, ya que la legislación estadounidense concede a las plataformas inmunidad casi total frente a responsabilidades derivadas del contenido generado por los usuarios. Funciones como el scroll infinito, las notificaciones persistentes o los sistemas de recomendación no son neutrales. Están pensadas para mantener al usuario conectado el mayor tiempo posible.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, fue el primer ejecutivo de Silicon Valley en testificar, el 11 de febrero. Dijo al jurado que rechazaba el concepto de adicción a las redes sociales y prefería hablar de “uso problemático”, la terminología elegida por Meta. “Estoy seguro de que he dicho que era adicto a una serie de Netflix cuando la veía hasta muy tarde en una sola noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica”, dijo Mosseri.

Meta también enfrenta este mes un juicio en el estado de Nuevo México, donde los fiscales acusan a la compañía de priorizar las ganancias sobre la protección de menores frente a depredadores sexuales.